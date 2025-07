Ricarica elettrica ultraveloce: la Cina cambia le regole del gioco

C’è un piccolo dettaglio che spesso sfugge quando si parla di auto elettriche, e non riguarda tanto il design delle vetture o l’autonomia delle batterie. Il vero salto di qualità, quello che potrebbe cambiare davvero le abitudini di chi guida, sta succedendo nelle colonnine di ricarica. Ed è proprio qui che la Cina sta correndo a tutta velocità.

Unicorn OS e cavi a liquido: il segreto dietro la ricarica super veloce EV

Nel giro di pochissimi anni — forse anche mesi — il concetto stesso di “fare rifornimento” potrebbe trasformarsi completamente. Prendiamo ad esempio Orange Charging, una delle affiliate di Didi (sì, proprio il gigante del ride-sharing). Hanno appena lanciato una colonnina capace di far recuperare 100 chilometri di autonomia in… un solo minuto. Non è un errore di battitura: sessanta secondi. Il tempo di stiracchiarsi un attimo o dare una rapida occhiata al telefono.

Il segreto dietro questa rivoluzione? Una potenza di erogazione che arriva fino a 1.600 kW, supportata da un sistema intelligente chiamato “Unicorn OS” che gestisce in modo dinamico l’energia tra i vari punti di ricarica. Il tutto accompagnato da un cavo raffreddato a liquido, che mantiene sotto controllo le temperature altissime generate da questa potenza. E soprattutto, non è un prototipo o un sogno futuristico: queste colonnine sono già in fase di installazione e funzionano davvero.

Ma la Cina non si ferma qui. Giganti come BYD, Zeekr e Huawei stanno spingendo sempre più in alto il limite delle potenze disponibili. In questo scenario, l’ansia da ricarica potrebbe presto diventare un ricordo lontano. Certo, per sfruttare queste tecnologie serve che anche le batterie delle auto siano in grado di reggere tali potenze, ma la direzione è ormai ben chiara.

In Europa, invece, la situazione è ben diversa. Qualche passo avanti c’è — ad esempio con Alpitronic in Italia — ma il ritmo resta molto più lento. Così, mentre da noi si discute ancora di colonnine lente e code infinite, in Cina si sta già progettando un futuro dove la ricarica sarà veloce quanto un pit stop in Formula 1.