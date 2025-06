OnePlus Nord CE 5, nuovo device passa da Geekbench

A quanto pare il produttore tech OnePlus ha quasi ultimato i lavori per la realizzazione dei suoi prossimi smartphone. Il prossimo 8 luglio, infatti, l’azienda terrà un evento di presentazione, durante il quale sarà annunciato il prossimo OnePlus Nord CE 5 ma non solo. In queste ultime ore, in particolare, lo smartphone in questione è stato avvistato in rete nei database del portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

OnePlus Nord CE 5, il nuovo device di OnePlus passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di punta del produttore tech OnePlus è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Nord CE 5. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello CPH2719. Per quando riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 1321 punti in single core e 4082 punti in multi core.

I risultati pubblicati su Geekbench ci hanno poi rivelato alcune delle sue possibili specifiche tecniche. Secondo quanto riportato, il prossimo smartphone di casa OnePlus sarà alimento da uno degli ultimi processori di casa Qualcomm. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 8350. In accoppiata a supporto delle performance ci sono su questo modello 8 GB di RAM, ma è molto probabile che al debutto ufficiale saranno resi disponibili ulteriori tagli di memoria.

I risultati dei benchmark ci hanno poi rivelato la versione del software che sarà installato a bordo. Ci sarà dunque Android 15. Una scelta un po’ insolita, se si pensa che Big G ha da poco rilasciato ufficialmente l’ultima release di Android 16. Per il momento questo è quello che ci ha rivelato il portale Geekbench. Ricordiamo però che nelle scorse settimane sono emersi già diversi rumors e leaks. Secondo questi ultimi, il prossimo OnePlus Nord CE 5 sarà dotato di un display con tecnologia OLED con refresh rate da 120Hz.