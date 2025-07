iPhone 17 Air finisce sul web: ecco com’è in colorazione nero opaco

Il nuovo iPhone 17 Air, atteso per sostituire l’attuale versione Plus nella lineup Apple, continua a far parlare di sé. Dopo mesi di indiscrezioni e render basati su file CAD, arriva un nuovo indizio visivo che mostra il dispositivo in una inedita colorazione nera opaca, grazie al modellino condiviso dal leaker Majin Bu.

Finora i dummy apparsi online erano tutti in versione bianca, scelti più che altro per evidenziare le linee generali del design. Ma con l’arrivo della variante matte black, l’iPhone 17 Air mostra un aspetto più definito e realistico, mettendo in risalto i tratti distintivi del nuovo progetto estetico.

Solo 5,5 mm di spessore e una camera bar a pillola: ecco iPhone 17 Air

Secondo le fonti più accreditate, iPhone 17 Air si presenterà con un profilo ultrasottile da appena 5,5 mm, rendendolo il melafonino più sottile di sempre. Un risultato che comporta inevitabilmente compromessi sul fronte hardware, ma che sembra diventare il segno distintivo di questo modello.

Un altro elemento chiave è la camera bar posteriore, una barra orizzontale a forma di pillola che ospita un unico sensore fotografico. Una soluzione minimalista, coerente con l’impronta “essenziale” dell’intero dispositivo. La scelta ricorda quella prevista per i modelli Pro, che dovrebbero adottare un modulo simile, ma più ampio e complesso.

Una nuova colorazione ufficiale, forse

Di recente si è parlato anche di un’inedita colorazione azzurrina molto chiara, quasi indistinguibile dal bianco in determinate condizioni di luce. Il nero opaco visto nel dummy, invece, dà al dispositivo un tono più elegante e maturo. Non è chiaro se sarà effettivamente una delle opzioni al lancio, ma di certo amplifica la percezione premium del design.

Con il debutto atteso per l’autunno 2025, iPhone 17 Air continua a farsi largo come la proposta più leggera e sottile della nuova generazione, confermando una netta distinzione sia dalla serie standard che da quella Pro.