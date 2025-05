iPhone 17 Air sarà uno spettacolo con soli 5 mm di spessore: ecco le specifiche

Si torna a parlare con insistenza di un iPhone fuori dagli schemi, progettato per essere il più sottile e leggero mai realizzato da Apple. Le nuove informazioni diffuse dal leaker Majin Bu fanno ulteriore chiarezza: il dispositivo, che dovrebbe chiamarsi iPhone 17 Air, sarà spesso 5,5 mm e peserà appena 146 grammi. Un profilo estremo, pensato per chi cerca un telefono maneggevole senza rinunciare alla qualità.

Materiali e scelte costruttive

Per raggiungere questo risultato, Apple avrebbe scelto una struttura in alluminio serie 7000, già impiegata in ambito aerospaziale, in grado di garantire resistenza e leggerezza. Il retro in vetro, compatibile con MagSafe, Face ID e ricarica wireless, confermerebbe l’attenzione ai dettagli. Il pannello frontale dovrebbe integrare un OLED con Dynamic Island, refresh rate a 120 Hz e supporto Always-On. A protezione, il classico vetro Ceramic Shield.

La scelta di un display compatto non sarebbe casuale. L’obiettivo sarebbe quello di evitare i problemi di flessione già riscontrati in passato, come nel caso dell’iPhone 6. Riducendo le dimensioni dello schermo, Apple punta a rafforzare la struttura interna del dispositivo.

Componenti interni e batteria al silicio-carbonio

A rendere possibile un peso così contenuto, la combinazione di componenti alleggeriti: dalla scheda logica ottimizzata al sensore fotografico singolo da 48 MP, fino alla batteria di nuova generazione. Quest’ultima, con una massa di circa 35 grammi, sarebbe basata su tecnologia silicio-carbonio e garantirebbe una buona autonomia nonostante la capacità inferiore rispetto agli altri modelli. Si parla di 6-7 ore di uso intenso o di circa 3-4 ore sotto carichi più pesanti, come il gaming o lo streaming in alta definizione.

Fotocamere, prestazioni e connettività

Sul retro ci sarà una sola fotocamera da 48 MP, posizionata in alto a sinistra, mentre sul fronte è previsto un sensore da 24 MP, un netto passo avanti rispetto ai 12 MP dell’iPhone 16. A muovere tutto ci penserà il chip Apple A19, realizzato con processo a 3 nm, accompagnato da 8 GB di RAM. Completa la dotazione un modulo di connettività avanzata: 5G, Wi-Fi 7, supporto eSIM e ricarica wireless.

Il profilo più elegante della nuova generazione

Apple starebbe progettando questo modello per un pubblico alla ricerca di un’esperienza essenziale ma elegante, dove la leggerezza e il comfort nell’uso quotidiano rappresentano la priorità. Chi desidera un’autonomia maggiore potrà eventualmente affidarsi a un battery case, da usare solo quando serve. Se le indiscrezioni troveranno conferma, iPhone 17 Air potrebbe diventare uno dei protagonisti più interessanti della lineup 2025.