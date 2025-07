Amazon o Iliad: dove conviene davvero acquistare il nuovo iPhone 16e?

Acquistare il nuovo iPhone 16e oggi significa confrontarsi con offerte molto diverse tra loro. Iliad ha lanciato una promozione strutturata con rate a tasso zero e sconti sul prezzo di listino, proponendosi come alternativa trasparente ai rivenditori tradizionali. Amazon però risponde con cifre che fanno gola. L’ iPhone 16e da 128 GB, ad esempio, è disponibile a soli 59l9€, contro i 677€ chiesti da Iliad per l’acquisto immediato.

Iliad punta sulle rate e sulla trasparenza

L’offerta dell’operatore francese include sia il pagamento in un’unica soluzione che la possibilità di rateizzare in 12 o 24 mesi, senza interessi e senza anticipo. Un dettaglio non secondario è che la spedizione ha un costo fisso di 10€. In più, Iliad propone anche formule flessibili tramite Younited Pay, che consentono di ottenere ulteriori sconti restituendo il dispositivo al termine del contratto o dando in permuta un vecchio iPhone. Le rate in questo caso partono da circa 27€ al mese per la versione da 128GB.

L’aspetto più competitivo dell’offerta è senza dubbio la rateizzazione a tasso zero. Per molti utenti si tratta della soluzione ideale per evitare spese eccessive in un solo colpo, specialmente per uno smartphone costoso come un iPhone. Le opzioni di permuta e rinnovo poi, consentono di aggiornare il proprio telefono senza dover sostenere l’intero costo residuo.

Amazon e altri rivenditori terzi propongono lo stesso modello a prezzi anche inferiori di oltre 100€ La differenza di costo può diventare determinante per chi è disposto a pagare tutto in anticipo e cerca l’affare migliore. Le esperienze degli utenti online sono però divise. Alcuni lodano la sicurezza del supporto Amazon, mentre altri segnalano episodi negativi legati alla ricezione del prodotto sbagliato o all’impossibilità di bloccare il finanziamento in caso di problemi. In definitiva, Iliad offre chiarezza e pagamenti dilazionati, ma il web potrebbe nascondere occasioni migliori per chi vuole risparmiare fin da subito.