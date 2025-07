Amazon, Prime Day 2025: Nanoleaf offre in super sconto 6 prodotti TOP, si parte da 22€

Ci sono diversi articoli lanciati durante i Prime Day di Amazon che stanno facendo scalpore ma a rubare la scena a tutti ci ha pensato il celebre brand Nanoleaf. I suoi prodotti sono infatti tra i più acquistati del momento visti i prezzi in grande sconto. Si parte dalle lampadine LED Wi-Fi al 23% in meno rispetto al prezzo ufficiale, ma si prosegue con altri dispositivi di qualità eccelsa.

Sono ben sei i prodotti che oggi segnaliamo e che appartengono a Nanoleaf, tra questi una lampada da terra smart, un Block kit iniziale Combo 10 da parete, uno Skylight starter kit da 3 plafoniere, una striscia LED opaca Neon e uno specchio 4D.

Amazon, ecco i 6 prodotti di Nanoleaf che stanno andando a ruba in queste ore

Acquistare delle lampadine LED smart con attacco E27 non è mai stato così semplice: quelle di Nanoleaf costano solo 22,99 € e, oltre al Wi-Fi, hanno anche il Bluetooth con telecomando incluso.

Se volete continuare ad illuminare il vostro ambiente con un ottimo effetto, ecco la lampada da terra dimmerabile RGB LED smart. Così come le lampadine, funziona con Alexa, Apple e Google. Il prezzo cala del 15% per un totale di 76,49 € di costo finale.

Ottimo anche il prezzo della striscia LED opaca Neon Rope, che con il 15% di sconto arriva a costare 76,49 €. Questo prodotto di Nanoleaf è lungo 5 metri, supporta il controllo vocale e si adatta alla musica riprodotta.

Chi ama decorare la sua parete con luci eccezionali e aggiungendo anche dei supporti per cuffie o per altri oggetti, non può che acquistare il Nanoleaf Blocks Kit Iniziale Combo 10. Come suggerisce il nome, sono ben 10 i quadrati che possono essere appesi al muro illuminandosi fornendo un effetto straordinario. Il prezzo cala del 29% ed è fissato a 164,99 €.

Per il soffitto invece ecco il Nanoleaf Skylight Starter Kit con 3 plafoniere LED in sconto al 34%. Il prezzo finale è di 164,99 €, per un effetto davvero straordinario, anche in questo caso governato dai principali assistenti vocali come tutti gli altri prodotti di Nanoleaf.

Per chiudere, in combinazione ecco poi Nanoleaf Specchio 4D e striscia luminosa per TV, prodotti davvero straordinari che insieme costano solo 63,99 €, tutto grazie al 49% di sconto. Oltre allo specchio e alla striscia luminosa, è compresa anche una fotocamera per un effetto straordinario.