Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED annuncia la nuova stagione

In occasione dell’Anime Expo 2025, tenutosi a Los Angeles dal 3 al 6 luglio, il team di CD Projekt RED e lo studio TRIGGER rilasciato le primissime informazioni su Cyberpunk: Edgerunners 2. La serie permetterà agli spettatori di immergersi nuovamente tra le strade di Night City per una nuova avventura inedita.

Ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077, non si tratterà di un sequel diretto della prima stagione pubblicata su Netflix nel 2022. Infatti, i produttori hanno confermato che la storia di David (protagonista della prima stagione) è terminata con la sua morte.

La trama sarà completamente slegata anche se ci aspettiamo rimandi a personaggi, luoghi iconici e situazioni di questo universo narrativo. Purtroppo, non sappiamo nulla dei nuovi protagonisti ma siamo certi che, tra di essi, ci sarà certamente Night City. Infatti, la città ha ancora molti segreti da svelare e le sue vie torneranno a splendere tra luci al neon e violenza, sollevando nuovi dubbi e interrogativi.

Cyberpunk: Edgerunners 2 è in fase di produzione, CD Projekt RED e TRIGGER stanno lavorando alla serie ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077

Cyberpunk: Edgerunners 2 sarà composta da 10 episodi con la regia affidata a Kai Ikarashi mentre il ruolo di produttore sarà ricoperto da Bartosz Sztybor. All’interno del team creativo spiccano i nomi di Kanno Ichigo come character design e Masahiko Otsuka che si occuperà dell’adattamento della sceneggiatura.

Gli spettatori che hanno partecipato al panel durante l’Anime Expo 2025 hanno potuto ammirare un trailer inedito che è stato mostrato a porte chiuse. Non sappiamo se il video caricato su YouTube direttamente sul canale ufficiale di Cyberpunk 2077 rappresenti lo stesso filmato mostrato alla fiera.

La serie animata, una volta che la produzione sarà terminata, verrà pubblicata su Netflix esattamente come avvenuto per la prima stagione. Non è stata comunicata una data di uscita ufficiale ma in ogni caso, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.