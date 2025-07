OnePlus rivoluziona il mid-range: Nord 5, CE 5 e dispositivi smart

OnePlus alza ancora una volta l’asticella annunciando ben cinque nuovi dispositivi che spaziano dal mobile all’IoT, consolidando la sua posizione nel panorama tech europeo. L’azienda presenta i nuovi smartphone OnePlus Nord 5 e Nord CE 5, accompagnati dal OnePlus Watch 3 43mm, il Pad Lite e gli auricolari Buds 4, espandendo la sua offerta per ogni fascia di prezzo e per ogni esigenza.

Smartphone OnePlus Nord 5 e CE 5, la fascia media non è mai stata così potente

Il Nord 5 arriva con l’intenzione di ridefinire le aspettative per i dispositivi di fascia media. Dispone del processore Snapdragon 8s Gen 3, offre performance degne di un top di gamma e vanta un display AMOLED fluido a 144Hz con sistema di raffreddamento avanzato. La fotocamera principale LYT-700 da 50MP, già utilizzata sulla serie 13, garantisce scatti di livello professionale, mentre l’AI integrata migliora la produttività e la personalizzazione.

Parallelamente, il Nord CE 5 si afferma come il nuovo modello di riferimento per la fascia meno costosa. Con un processore MediaTek Dimensity 8350 Apex, batteria da 5200mAh e ricarica rapida da 80W, questo smartphone punta tutto sull’equilibrio tra potenza e durata. Anche in questo modello non mancano funzionalità AI avanzate e una fotocamera da 50MP che sfrutta algoritmi mutuati da altri dispositivi dell’azienda.

Ecosistema OnePlus: wearable, audio e tablet per una connettività completa

A completare l’ecosistema ci pensa il nuovo OnePlus Watch 3 43mm, una versione più compatta dello smartwatch di punta del brand. Con un design elegante e resistente, autonomia garantita fino a 60 ore e monitoraggio avanzato del benessere mentale grazie alla tecnologia Mind & Body Evaluation, è pensato per chi cerca uno stile di vita bilanciato. Integra Wear OS 5 di Google, permettendo pagamenti, navigazione e notifiche direttamente dal polso.

Per chi cerca un’esperienza multimediale immersiva e accessibile, c’è anche il Pad Lite: display da 11 pollici, batteria da oltre 9.000mAh, suono stereo con 4 speaker e funzionalità intelligenti. È ideale per studenti, famiglie e per l’intrattenimento. La presenza della Modalità Bambini e di Google Kids Space lo rende perfetto anche per i più piccoli. Gli auricolari OnePlus Buds 4, invece, promettono un audio ricco di suoni, bassi profondi e cancellazione attiva del rumore, grazie ad un sistema a doppio driver coassiale e tecnologie audio di ultima generazione. L’autonomia estesa e la ricarica rapida li rendono ideali per l’ascolto quotidiano, ovunque ci si trovi.

Con questa nuova gamma, OnePlus dimostra ancora una volta la volontà di offrire esperienze “Fast & Smooth” a 360 gradi, portando innovazioni tipiche dei suoi modelli anche nei segmenti più accessibili. Prestazioni, design e intelligenza artificiale si incontrano per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più esigenti.