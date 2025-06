OnePlus Pad 3 stupisce il mercato: potenza, AI e design top

Il fantastico OnePlus Pad 3 arriva il 19 giugno e promette di porre un nuovo standard base per tutti i tablet Android. Il nuovo device tecnologico integra la potentissima Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, abbinata a 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria. Un sistema pensato per gestire AI evoluta, multitasking estremo e giochi pesanti con una fluidità impressionante. Il raffreddamento in grafene composito a camere di vapore garantisce extra efficienza anche sotto stress, mentre la batteria da 12.140 mAh promette fino a 17 ore di video e 70 giorni di standby. Con la ricarica SUPERVOOC da 80W, bastano 10 minuti per il 18%.

Il nuovo OxygenOS 15 introduce AI Writer, AI Summarize e strumenti fotografici integrati con Gemini e Circle to Search. La funzione Open Canvas aggiornata permette uno split screen intelligente, suggerendo azioni in tempo reale. La produttività viene così spinta a un livello inedito. Il display da 13,2 pollici 3.4K è il migliore mai montato su un tablet OnePlus. Con 12 bit di profondità colore, 315 PPI e formato 7:5, garantisce uno spazio perfetto per lavoro e intrattenimento. La scocca in metallo unibody è elegante, sottilissima (meno di 6 mm) e soprattutto molto resistente. La fotocamera posteriore, ridisegnata e spostata nell’angolo, dona un look originale al nuovo OnePlus. E l’audio? Il device possiede ben otto speaker, con quattro woofer e quattro tweeter, così da donare un suono tridimensionale perfettamente avvolgente.

Accessori premium, prezzo sorprendente e offerte da non perdere OnePlus

Tre accessori rendono OnePlus Pad 3 ancora più completo. La Smart Keyboard da €169,00 ha tasti larghi, trackpad preciso, tasti funzione e pulsante AI. Lo Stylo 2 da €99,00 riconosce 16.000 livelli di pressione e consente annotazioni anche a schermo spento. La custodia folio da €59,00 supporta poi le inclinazioni multiple e tiene lo stylus al sicuro. OnePlus Pad 3 arriva in Storm Blue al prezzo di €599,00 (12GB+256GB) e €699,00 (16GB+512GB). Dal 5 giugno i preordini su OnePlus.com offrono inoltre ben €100 di sconto sulla versione top, al prezzo della base. Incluso anche un accessorio ufficiale a scelta gratis tra cui anche l’adattatore GaN 80W SUPERVOOC (€49,99).