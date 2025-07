IT- Wallet: molto presto potremo caricare nuovi documenti

Noi tutti certamente conosciamo l’applicazione IO e la piattaforma presenta al suo interno IT wallet, il portafoglio digitale italiano che piano piano diventerà uno strumento chiave che consentirà la gestione dei documenti personali e l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, questo strumento si sta preparando a compiere un passo molto importante, dopo l’addio annunciato allo SPID, il wallet italiano sta acquisendo maggiore centralità con l’obiettivo di trasformarsi in una vera e propria identità digitale unificata.

Arrivano altri documenti

Nei prossimi mesi è attesa la pubblicazione di due decreti attuativi, attualmente in bozza, redatti direttamente dai ministeri dell’economia e della pubblica amministrazione, questi rappresenteranno la prima fase per l’implementazione del sistema che dovrebbe portare poi al lancio di una versione sperimentale di questo Wallet per il 2026.

Al momento per gli utenti è disponibile una versione limitata del portafoglio all’interno dell’applicazione all’interno della quale potete visualizzare alcuni documenti abbastanza basilari come la patente, tessera sanitaria, la tessera europea di assicurazione e malattia e anche la carta nazionale giovani, gli utilizzi pratici, però purtroppo restano ancora ristretti.

A quanto pare, per me in futuro IT Wallet a amplierà significativamente il ventaglio di documenti messi a disposizione, tra questi spiccano l’indicatore Isee, il titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, laurea e iscrizione all’istruzione superiore e la residenza e iscrizione alle liste elettorali.

In parallelo il governo si sta impegnando a far sì che la patente digitale venga riconosciuta come documento valido per l’identificazione personale, anche in contesti come aeroporti e uffici pubblici, il tutto è stato tra l’altro confermato dal sottosegretario all’innovazione Alessio Butti, il tutto durante un’audizione presso la commissione parlamentare per la semplificazione, quest’ultima ha indicato tra le funzionalità future anche la possibilità di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione tramite un sistema di autenticazione definito come entra con wallet.