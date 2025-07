Prezzi FUORI DI TESTA: Esselunga lancia super PROMO sugli elettrodomestici

Luglio è quel mese in cui si sciolgono i gelati, le buone intenzioni e i prezzi degli elettrodomestici da Esselunga. C’è qualcosa di epico nell’entrare in un punto vendita e accorgersi che gli sconti non stanno solo sulle mozzarelle in offerta: stanno anche su frigoriferi con doppia porta che potrebbero tranquillamente ospitare metà buffet di Ferragosto. Esselunga, questa volta, ha deciso di esagerare! Fino al 31 luglio, vi aspetta una selezione irresistibile di grandi elettrodomestici, tra offerte che fanno tremare il banco e modelli capaci di rivoluzionare la vostra quotidianità domestica.

Volete risparmiare sulle migliori offerte Amazon? I canali Telegram Tecnofferte [qui sconti tech che non trovate altrove] e Codiciscontotech [qui codici che fanno la differenza] vi aggiornano in tempo reale. Scoprite promozioni esclusive e codici sconto ogni giorno. Unitevi subito e fate il pieno di affari prima degli altri!

Tra turbo lavaggi e freschezza stellare: le offerte Esselunga che non ti aspetti

Partiamo subito con la superstar per chi vuole classe e freschezza: il Frigorifero side by side DAYA DFA550NV2XE è vostro da Esselunga a 499 euro, ed è talmente capiente che potreste infilarci anche la suocera (ma non fatelo). Se invece cercate un tocco di stile tra i vini, la Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 da Esselunga a 279 euro è ciò che vi serve per tenere le bottiglie più preziose a temperatura divina. Nel regno del bucato, la velocità si chiama Lavatrice HISENSE WFQA8014EVJMW, che a 349 euro vi regala un ciclo rapido e tanta efficienza. Saltiamo alla robusta Lavatrice SHARP ES-NFA014BW1NA, disponibile a 339 euro, per chi non accetta compromessi sulla potenza.

Se cercate una macchina versatile e salvaspazio, ecco la Lavatrice CANDY CSS129TW4-11 da Esselunga a 299 euro, perfetta per famiglie numerose e pile di vestiti senza fine. Per chi ha bisogno di apertura dall’alto e zero flessioni, la Lavatrice CANDY CST 282D2/1-11 vi attende da Esselunga 399 euro. E non dimentichiamo due gioielli firmati DAYA: la scattante MAGIC 8-A a 279 euro e la robusta DSW71225M18A a soli 219 euro. Fate in fretta, Esselunga vi aspetta fino al 31 luglio. Poi, si torna al prezzo pieno e lì sì che sono dolori.