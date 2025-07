Honor GT 2, la famiglia si preannuncia molto interessante

Il debutto della famiglia Honor GT 2 si sta avvicinando e la seconda generazione della famiglia si preannuncia molto interessante. Grazie ad un nuovo report, è possibile conoscere in anteprima quelle che saranno le caratteristiche tecniche dei dispositivi che faranno parte della serie.

Il noto Digital Chat Station ha svelato che la famiglia Honor GT 2 sarà composta da due dispositivi di cui possiamo svelare l’hardware. Entrando maggiormente nello specifico, ci aspettiamo il debutto di una versione standard a cui si affiancherà la variante Pro.

Entrambi i dispositivi saranno caratterizzati da un display OLED LTPS da 6.7 pollici con risoluzione 1.5K. Il profilo frontale avrà una curvatura 2.5D e la cornice metallica offrirà una elevata rigidità strutturale. Il display integrerà il sensore per le impronte digitali con tecnologia ultrasonica 3D per garantire velocità e sicurezza.

I primi dettagli emersi sulla serie Honor GT 2 lasciano intendere che la gamma avrà caratteristiche da top di gamma

La batteria della variante Pro potrebbe essere da7.200mAh mentre quella della versione standard non è ancora stata confermata. Inoltre, stando a quanto condiviso da DCS, la variante standard è in fase di test in due differenti configurazioni. La prima sembra essere caratterizzata dalla presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 3 (SM8750) mentre la seconda presente un chipset Qualcomm inedito dotato del numero di modello SM8845.

Le indiscrezioni trapelate lasciano intendere che con il codice SM8845 si intenda un SoC Qualcomm di nuova generazione ma non ancora annunciato. I riferimenti a tale chipset indicano che potrebbe trattarsi dell’ultimo chipset realizzato con il processo produttivo N3P a 3nm di TSMC.

La CPU sarà caratterizzata dai core Oryon in configurazione 2+6 con 2 core principali e 6 core ad alte prestazioni. Dal punto di vista prestazionale, possiamo attenderci valori in linea con lo Snapdragon 8 Elite anche se il chipset si posizionerà un gradino al di sotto.

Passando ad Honor GT 2 Pro, invece, ci aspettiamo la presenza del SoC Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) che garantirà le massime prestazioni possibili. In questo caso, il debutto del chipset è previsto per settembre in occasione dello Snapdragon Summit.