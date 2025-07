Copilot: l’AI di Microsoft diventa un assistente su PowerPoint

La tecnologia e le numerose piattaforme implementate nei diversi dispositivi sono ormai entrati a far parte della vita di milioni di utenti. Chi non ha utilizzato almeno una volta il PC per creare una presentazione in PowerPoint o semplicemente per inviare un’email o acquistare un prodotto online? Tutte queste pratiche hanno consentito di rivoluzionare lo stile di vita dell’uomo ottimizzandolo e riducendo i tempi per portare a termine compiti e progetti di qualsiasi genere. Gli ultimi anni, invece, hanno visto l’arrivo dell‘intelligenza artificiale e di strumenti come Copilot che sono sempre pronti per ottimizzare il lavoro giornaliero.

Molto spesso capita di non avere molte idee ma di dover necessariamente portare a termine un progetto per il giorno successivo. Proprio per questo motivo, Microsoft ha deciso di ottimizzare gli strumenti presenti in Microsoft 365 introducendo alcune funzioni AI. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito.

Copilot: le ottimizzazioni dell’AI in Microsoft 365

Sapevate che oggi è possibile avere accesso a numerosi suggerimenti in Micrososft 365 grazie a Copilot? Tutto viene reso disponibile per andare incontro alle esigenze di tanti utenti che hanno bisogno di creare progetti con molta creatività.

Se anche voi siete del tutto curiosi di accedere alle idee di Copilot in PowerPoint, l’unica cosa da fare è di usufruire della funzione denominata “Suggerimenti di design” presente nella Home di PowerPoint. Una volta giunti a questo punto, l’app aprirà una serie di design generati da Copilot. A tal proposito, però, è bene ricordare che questa innovativa funzione che offre i suggerimenti di design sono attualmente in fase di rilascio per gli Insider di Microsoft 365 con licenze Copilot.

E’ chiaro che una volta disponibile per tutti, tale strumento consentirà agli utenti di realizzare presentazioni in PowerPoint uniche e originali anche nei momenti in cui si ha poca creatività o poco tempo a disposizione.