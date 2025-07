Bluetti lancia splendide offerte per l’Amazon Prime Day: Bluetti AC70 e Elite 200 V2 sono in sconto

In occasione dell’Amazon Prime Day, Bluetti, azienda leader nel settore della produzione di centrali elettriche portatili, propone una buona selezione di sconti speciali con prezzi fortemente più bassi del normale. Tra i tanti prodotti in offerta vogliamo focalizzare la nostra attenzione su una coppia di device che sicuramente possono fare la differenza: Bluetti AC70 e Bluetti Elite 200 V2. Gli sconti sono attivi dalle 00:01 dell’8 luglio fino alle 23:59 dell’11 luglio su Amazon (salvo esaurimento anticipato delle scorte), ma è allo stesso tempo possibile effettuare l’acquisto anche tramite il sito ufficiale Bluetti. In aggiunta ai prezzi mostrati a schermo, potrete ricevere in entrambi i casi un extra sconto del 5% con il codice BLUETTIAND.

Bluetti AC70

I punti di forza di questo modello sono chiaramente rappresentati da una potenza continua notevole (fino a 2000 W con tecnologia Power Lifting per il supporto di apparecchi ad alto assorbimento), una batteria LiFePO4 da 768 Wh (perfetta per lunghi utilizzi e fino a 3000 cicli vita), che viene a sua volta supportata da una ricarica ultraveloce AC fino a 950W (ciò significa che è possibile avere circa l’80% di carica in soli 45 minuti), oltre a ricarica solare fino a 500W ed in auto a 12/24V.

Le sue dimensioni sono generalmente in linea con gli standard a cui siamo abituati, fermo restando essere un prodotto che può facilmente essere spostato, proprio perché ha un peso di 10,2kg, e raggiunge all’incirca 31,4 x 20,9 x 25,6 centimetri. Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte anteriore, dove si trovano i pulsanti per lo switch tra le varie modalità di utilizzo, tutti i connettori fisici ed un piccolo display a colori sul quale vengono riassunte tutte le informazioni di stato.

La potenza nominale, con funzione UPS attivata in 20ms, di 1000 W rappresenta sicuramente lo standard perfetto per l’utente che vuole utilizzare il dispositivo durante le proprie vacanze all’aria aperta, che siano in campeggio, oppure con il camper.

Il prezzo promozionale fa davvero gola a tutti, si parte da un listino di 579 euro, ma oggi può essere vostro con una spesa finale di soli 449 euro. Ordinatelo subito al seguente link su Amazon e qui sul sito ufficiale.

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 è una vera e propria potenza, gode di una capacità di 2073,6 Wh, con celle LiFePO4 dalla lunghissima durata, e possibilità di erogare una potenza inverter continua di 2600W, utilissima per l’alimentazione di dispositivi energivori, quali possono essere ad esempio anche frigoriferi, ma non solo. Uno dei suoi più grandi pregi è sicuramente la versatilità di utilizzo, può alimentare fino a 7 device in contemporanea, risultando perfetta per chi la vuole utilizzare in viaggio, come in camper, ma anche in campeggio o su strada.

Da non trascurare nemmeno la ricarica TurboBoost, con l’80% della carica in solo 1 ora sfruttando la presa a muro (AC). L’utente può allo stesso modo decidere di ricaricarla tramite i pannelli solari, fino a 1000 W con tensione compresa tra 12V e 60V), con tempi di ricarica che scendono fino ad un minimo di 2,5 ore (dipendentemente dal pannello collegato). In ultimo può essere ricaricata anche con la classica presa dell’auto, con potenza in ingresso di 120-240W, ed in questo caso i tempi salgono fino a 10-18 ore.

Le sue dimensioni sono comunque relativamente contenute, raggiungendo 350 x 250 x 323,6 millimetri, ed un peso di 24,2kg. Sulla superficie si possono trovare innumerevoli connettori, tra cui 4 prese AC (per 2600W totali), 2 porte USB-C da 100W, 2 porte USB-A da 15W e le uscite per la ricarica tramite accendisigari/pannelli solari. Chiudono la connettività il supporto al bluetooth e al WiFi per il controllo via app.

Bluetti Elite 200 V2 può essere solitamente acquistata ad un listino di 1499 euro, ma solamente in questi giorni è previsto uno sconto di 500 euro, per arrivare così ad un valore finale di 999 euro. L’acquisto è effettuabile sul sito ufficiale, oppure su Amazon a questo link.