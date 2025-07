Il clima entra nei diritti umani: cosa cambia per governi e aziende

È ufficiale: vivere in un clima stabile è un diritto umano. Lo ha detto ad alta voce la Corte interamericana dei diritti umani, e non è una di quelle dichiarazioni simboliche che si perdono nel rumore. Potrebbe davvero cambiare le cose.

Responsabilità legale per l’emergenza climatica: il verdetto che fa tremare le industrie

Questa decisione, presa nella sede della Corte in Costa Rica, arriva dopo una richiesta di chiarimenti da parte di Colombia e Cile. La domanda era semplice e potentissima: gli stati hanno la responsabilità legale di agire contro il cambiamento climatico? La risposta è sì, e non un sì sfumato o diplomatico. Un sì pieno, che mette in chiaro che non agire è una violazione dei diritti umani.

Il documento che raccoglie le motivazioni è lungo 300 pagine e ha coinvolto governi, esperti, associazioni, vittime della crisi climatica. Le audizioni si sono tenute in Brasile e alle Barbados: voci da tutto il continente, testimonianze concrete, analisi approfondite. Il risultato è un testo che chiede agli Stati azioni urgenti per ridurre le emissioni, adattarsi ai danni ormai inevitabili e, soprattutto, tutelare le persone più esposte.

Ma non si parla solo di governi. Anche le aziende, soprattutto quelle che producono grandi quantità di emissioni—pensiamo a petrolio, cemento, agroindustria—sono chiamate in causa. Dovranno rispettare regole più severe, potrebbero subire restrizioni o essere costrette a risarcire per i danni ambientali causati. Un cambio di passo non da poco.

Naturalmente, il punto più delicato riguarda la giustizia climatica. La Corte lo dice chiaramente: questa transizione non può schiacciare chi è già ai margini. I lavoratori impiegati nelle filiere delle terre rare, ad esempio, o le comunità che vivono in zone vulnerabili devono essere protetti. Serve una trasformazione equa, non una corsa cieca alle rinnovabili.

E poi c’è una frase che colpisce: la natura ha dei diritti. Non è solo un mezzo da sfruttare, ma qualcosa da custodire, da riparare se è stata ferita. È una visione più ampia, quasi rivoluzionaria nel linguaggio del diritto.

Non sarà semplice. Le conseguenze economiche e politiche saranno profonde. Ma questo parere, come quello del Tribunale del diritto del mare nel 2024, getta le basi per una nuova stagione legale. Una stagione in cui difendere l’ambiente sarà anche un modo per difendere le persone.