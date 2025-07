Amazon Prime Day: offerta imperdibile su CMF Phone 2 Pro

Una vera e propria occasione da non perdere su Amazon, in occasione dell’Amazon Prime Day 2025, per tutti coloro che sceglieranno di acquistare CMF Phone 2 Pro, uno smartphone che appartiene perfettamente alla fascia intermedia della telefonia mobile, e che riesce allo stesso tempo a garantire prestazioni di qualità assolute, proprio in confronto al suo posizionamento.

Lanciato ufficialmente nel corso del 2025, lo smartphone si contraddistingue dalla massa per una scheda tecnica davvero più unica che rara, dovete sapere infatti che può raggiungere un peso di 185 grammi, con dimensioni precisamente di 164 x 78 x 7.8mm. La qualità generale è molto elevata, grazie ad un display da 6,77 pollici di diagonale, che si affida ad una tecnologia AMOLED per non deludere minimamente per quanto riguarda la densità pixel, pari a 387 ppi, un refresh rate a 120Hz, ma anche protezione Panda Glass ed oltre 16 milioni di colori.

Il comparto fotografico è di altrettanto livello, data la presenza nella parte posteriore di ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un secondario ultragrandangolare da 50 megapixel, per poi terminare con un effetto bokeh da 8 megapixel. Le immagini sono scattate ad un massimo a 8165 x 6124 pixel, ricordando che comunque si ha un angolo di visuale di 119 gradi.

Scoprite quali sono i codici sconto Amazon gratis ed anche i prezzi più bassi del momento, solo con il canale Telegram dedicato, disponibile a questo link.

CMF Phone 2 Pro: che occasione con questo prezzo Amazon

Il suo listino sarebbe di 259 euro, ma approfittando dello sconto Amazon Prime Day, che è attivo solamente in questi giorni, gli utenti si ritrovano a poter spendere ed investire un valore finale di soli 219 euro. Ciò vale per una delle tante colorazioni attualmente in commercio, sempre con spedizione gratuita a domicilio e garanzia della durata di 24 mesi. Lo potete ordinare subito qui, ricordando che il prezzo è valido solo per gli utenti con abbonamento Amazon Prime attivo.