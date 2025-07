WhatsApp: Se ricevete questo messaggio da YouTube fate molta attenzione

O ognuno di noi ogni giorno utilizza come social di messaggistica predefinito ovviamente WhatsApp, la nota piattaforma tinta di verde vanta infatti un bacino di utenti davvero senza precedenti dal momento che ha superato abbondantemente i 2 miliardi di account attivi da diverso tempo, tutto ciò arreso WhatsApp l’applicazione da abbattere, fregio di cui ovviamente la società è fiera ma che allo stesso tempo c’era un pericolo inaspettato, WhatsApp infatti ormai da diverso tempo e invaso dai truffatori che cercano di utilizzare l’applicazione per i propri scopi fraudolenti, l’applicazione ovviamente di per sé non rappresenta un pericolo ma purtroppo l’utilizzo che alcuni sconsiderati utenti possono farne invece sì, i truffatori hanno iniziato a usare WhatsApp poiché quest’ultimo consente loro di contattare molte più persone in breve tempo, ciò di conseguenza aumenta le probabilità di successo.

Una nuova truffa è esplosa proprio all’interno della chat istantanea multimediale e sta colpendo anche qui in Italia, si tratta di un pericolo che può mettere a serio rischio il vostro conto corrente, scopriamo insieme come funziona in modo da poterci proteggere ed evitare che tutti i risparmi finiscano nelle mani dei truffatori.

Truffa ingannevole

La truffa di cui parliamo oggi risulta una tra le più ingannevoli in circolazione, i truffatori si presentano la vittima spacciandosi illegalmente per collaboratori YouTube e invitando la vittima a compiere determinati compiti per ricevere un compenso di anche decine di euro sottoforma di bonifici, i compiti in questione sono mettere like ad alcuni video oppure commentare, una volta fatto i bonifici arrivano per davvero e in un secondo momento i truffatori propongono la vittima di moltiplicare i propri guadagni inviando un bonifico di qualche centinaio di euro che verrebbe poi restituito aumentato in modo importante, ovviamente una volta effettuato il bonifico non rivedreste né soldi né i truffatori, di conseguenza nel caso anche voi incappiate in questo pericolo non esitate a bloccare tutto fin dall’inizio per evitare di correre rischi.