Stellantis riparte dal passato: rinasce il marchio Srt

Negli ultimi anni, Stellantis ha cercato di puntare sull’elettrificazione, ma gli Stati Uniti non lo hanno seguito. Il tentativo di sostituire le classiche auto ad alte prestazioni con versioni a batteria infatti, non ha avuto una buona accoglienza. Non a caso l’esperimento più simbolico, la Dodge Charger Daytona elettrica, non ha conquistato il cuore degli appassionati. La rimozione del motore V8 Hemi, una vera e propria icona, è stata vista come un tradimento da molti clienti americani. Con l’uscita di scena di Carlos Tavares, l’azienda ha avviato una revisione profonda della sua strategia. Il ritorno del V8 non è l’unica novità. La rinascita del leggendario marchio SRT segna un cambio di passo importante per Stellantis sul mercato nordamericano.

Stellantis lancia la sfida: SRT torna in pista e sul mercato

SRT, acronimo di Street and Racing Technologies, è stato per anni il simbolo delle auto più performanti del gruppo. Dopo la sua cancellazione nel 2021, era sopravvissuto solo sulla Dodge Durango Hellcat. Ora, però, Stellantis punta a ricostruire l’intera divisione ad alte prestazioni. Il pubblico americano chiede motori rumorosi, cilindrate importanti e auto che facciano battere il cuore, Stellantis sembra finalmente aver ascoltato.

Alla guida del rilancio di SRT è stato chiamato Tim Kuniskis, lm figura chiave nel mantenere vivo lo spirito delle muscle car. La nuova divisione lavorerà a stretto contatto con i reparti di sviluppo tecnico per dare vita a modelli mai visti prima. Si parla di prestazioni record e nuove soluzioni tecniche pensate per i puristi della guida sportiva.

Ma non si occuperà solo di auto stradali. SRT gestirà infatti anche il programma Direct Connection Performance Parts e tutte le attività racing che coinvolgono Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Stellantis ha già confermato il ritorno alle drag race NHRA e l’ingresso nella NASCAR Truck Series a partire dal 2026. Il primo modello firmato dalla rinata SRT non è stato ancora svelato, ma si percepisce già una grande attesa. Il pubblico americano, molto legato alla tradizione motoristica, guarda con entusiasmo a una tale inversione di marcia.