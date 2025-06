Samsung Galaxy Z Flip 7 adotterà il SoC Exynos 2500

Il prossimo 9 luglio si terrà l‘evento Galaxy Unpacked durante il quale Samsung mostrerà al mondo i propri dispositivi pieghevoli di nuova generazione. L’attesa verso la presentazione è elevatissima, considerando che l’azienda coreana potrebbe nascondere qualche sorpresa per il lancio del Galaxy Z Flip 7.

Il foldable a conchiglia, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere presentato equipaggiando il System-on-Chip Exynos 2500. Se tale informazione sarà confermata, il chipset proprietario di Samsung, verrà utilizzato sul campo per la prima volta in assoluto.

La scelta di Samsung, tuttavia, sembra più importante di quanto si possa pensare. Il SoC proprietario verrà utilizzato per tutte le versioni del Galaxy Z Flip 7 e, pertanto, non arriverà una variante Qualcomm. Questo significa che il foldable verrà commercializzato in tutto il mondo con il chipset Exynos 2500 e non con lo Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy Z Flip 7 sarà lanciato sul mercato con il SoC Exynos 2500, il chipset di nuova generazione del produttore

Presentato nei giorni scorsi, il chip Exynos 2500 è basato sul processo produttivo a 3nm denominato Gate-All-Around (GAA). I tecnici di Samsung hanno lavorato per le prestazioni e l’efficienza energetica mantenendo sempre le temperature sotto controllo.

L’architettura a 10 core è basata su una configurazione pensata per offrire potenza di calcolo quando serve ma anche efficienza per i task meno impegnativi. Lo schema è ripartito in un core Cortex-X5 (X925) opera a 3,3GHz, due core Cortex-A725 con frequenza a 2,74GHz, cinque core A725 a 2,36GHz e due core Cortex-A520 pensati per l’alta efficienza.

La GPU Xclipse 950 è sviluppata in collaborazione con AMD e si basa sull’architettura RDNA 3.5. Tale soluzione consente di supportare video fino ad 8K e 30 fps oltre che gestire il ray tracing, migliorando il gaming mobile. Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, Samsung ha optato per una NPU da 59 TOPS in grado di gestire i processi in maniera efficiente.

La batteria del Galaxy Z Flip 7 sarà da 4.300mAh che, unita al SoC a maggiore efficienza, permetterà una migliore gestione energetica durante le ore di utilizzo.