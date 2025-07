Nuovo sistema di riuso per i bicchieri della movida a Lisbona

Ogni fine settimana, al mattino, le strade delle grandi città si trasformano in vere distese di bicchieri abbandonati. Testimonianza del divertimento notturno appena concluso. Tale immagine è diventata tristemente familiare anche a Lisbona. Qui l’accumulo di rifiuti rappresenta un problema crescente per l’ambiente urbano. A tal proposito, la capitale portoghese ha deciso di adottare un sistema innovativo e responsabile. Quest’ultimo prevede l’utilizzo, la sanificazione e il riuso dei bicchieri. Ciò per contrastare tale situazione e promuovere un approccio più sostenibile. Lisbona si distingue così come la prima capitale europea ad avviare un progetto strutturato per ridurre l’utilizzo della plastica monouso nel settore della ristorazione e del tempo libero.

A Lisbona nuovo sistema per il riuso dei bicchieri: ecco come funziona

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune, l’azienda specializzata nella gestione dei rifiuti Tomra e l’associazione di categoria Ahresp, che rappresenta albergatori e ristoratori. L’obiettivo è ridurre i circa 25mila bicchieri che ogni notte vengono gettati via nelle aree più frequentate della città, soprattutto durante i fine settimana. Il centro del sistema è il modello a cauzione. Per ricevere il proprio drink, il cliente versa 60 centesimi, che verranno poi restituiti al momento della riconsegna del bicchiere presso le apposite macchinette. Non serve registrarsi né compilare moduli: basta una carta di pagamento o lo smartphone per completare l’operazione.

Le prime due postazioni automatizzate sono già operative in luoghi centrali, Praça de São Paulo e Praça do Príncipe Real. Ma il progetto entrerà pienamente in funzione da ottobre, con l’installazione di altri 25 punti di raccolta in tutta la città. Tale iniziativa non solo riduce i rifiuti, ma introduce anche una nuova “cultura del riuso” che coinvolge attivamente locali, bar e ristoranti. Il Comune di Lisbona, che ha già vietato l’uso dei bicchieri monouso nel 2024, mira così a rendere la città un esempio concreto di economia circolare e di sostenibilità.