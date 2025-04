Sostenibilità: nuovo piano in arrivo per l’Unione Europea

L’Unione Europea è pronta ad attuare una strategia avanzata. Ciò per il periodo 2025-2030. Il nuovo piano è stato promosso dalla Commissione europea. Il suo scopo è trasformare il ciclo di vita dei prodotti. Ponendo al centro della politica industriale europea principi come durabilità, riparabilità e trasparenza. L’obiettivo è duplice. Si intende tutelare il pianeta e rafforzare la competitività.

Nuovo piano per la sostenibilità in Europa

Uno degli strumenti chiave di tale transizione è il passaporto digitale del prodotto. Quest’ultimo fungerà da carta d’identità ambientale per beni di consumo come abbigliamento, arredi, apparecchi elettronici e materiali industriali. Tale strumento digitale permetterà di tracciare l’origine dei materiali, le emissioni associate alla produzione e la possibilità di riciclo o riparazione. Attraverso codici QR e banche dati online, i consumatori potranno accedere a tutte le informazioni ambientali rilevanti. Promuovendo così acquisti consapevoli volti alla sostenibilità.

Allo stesso tempo, ci sarà l’introduzione di un indice di riparabilità obbligatorio per vari dispositivi elettronici. Tale punteggio aiuterà gli utenti a comprendere quanto sia semplice intervenire su un prodotto in caso di guasto. Incentivando così la manutenzione rispetto alla sostituzione. La strategia include anche l’estensione dei criteri di ecodesign. Quest’ultimi non si limiteranno più ai soli consumi energetici. Ma abbracceranno anche aspetti come la durabilità, la facilità di smontaggio e la disponibilità di ricambi.

Un’attenzione particolare è riservata ai settori ad alta intensità di impatto. Come la produzione di acciaio, alluminio e i beni a larga diffusione. Per tali categorie, saranno applicati criteri ambientali stringenti. Ciò con l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni climalteranti e il consumo di risorse naturali. Secondo le stime della Commissione, tali misure potrebbero incidere direttamente sul 31% delle emissioni legate al clima in Europa. Con tale visione, l’Unione Europea mira a ridurre la propria impronta ecologica. La direzione è chiara: un futuro sostenibile passa anche dalla qualità dei prodotti che utilizziamo ogni giorno.