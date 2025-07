800 droni ridisegnano il mito di Michael Jordan nel cielo di Trieste

Quel cielo di Trieste, quella sera del 23 giugno, sembrava diverso. Più vivo. Più acceso. Più… magico. Non era solo una notte d’inizio estate, non era solo una città affacciata sul mare. Era un’arena, un ricordo, un sogno sospeso a mezz’aria. E sopra le teste di chi guardava, 800 droni si muovevano come stelle guidate da una mano invisibile, raccontando con la luce una delle storie più leggendarie del basket.

L’arte dei droni celebra la schiacciata che ha cambiato la storia del basket

Era tutto studiato: le 23:00, come il numero di maglia che Michael Jordan ha reso immortale. Un tributo che non ha bisogno di spiegazioni. Chiunque abbia respirato un po’ di cultura pop (o sportiva) degli ultimi quarant’anni ha almeno una volta visto quella schiacciata, quel salto, quel gesto che ha fatto tremare non solo il canestro, ma anche le regole della fisica.

E in qualche modo, quella scena è tornata a vivere. Ma stavolta sopra il Molo Audace, nel cuore di Trieste, dove nel 1985 un giovanissimo Jordan fece tremare davvero un tabellone, frantumandolo in mille pezzi. In quell’istante, l’Italia lo vide da vicino e forse non se ne rese nemmeno conto. Ma oggi sì. Oggi, grazie al lavoro visionario di Allumee e DEFMO Studio, quella memoria è diventata uno spettacolo luminoso, quasi ipnotico.

La città ha assistito a una sequenza di trasformazioni: il logo della Pallacanestro Trieste, poi la silhouette delle Air Jordan 1 “Shattered Backboard”, fino all’iconico Jumpman che ha chiuso la danza nel cielo. Ogni figura tracciata dai droni era una pennellata su una tela scura, un modo per unire tecnologia e passione, sport e spettacolo, nostalgia e futuro.

Chi c’era ha raccontato di aver sentito un brivido. Di aver guardato in alto come si guarda qualcosa che non si dimentica facilmente. Di aver visto non solo un evento, ma un momento — di quelli che riescono a far vibrare insieme memoria e meraviglia. E anche se tutto è durato pochi minuti, quella luce, in fondo, ha lasciato una scia che non si spegne così presto.