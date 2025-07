MG lancia MGS5 EV: motore elettrificato ed uno stile da sogno

Strade italiane pronte ad accogliere MGS5 EV, il nuovo SUV 100% elettrico firmato MG, che rimpiazza la precedente ZS EV con un progetto completamente inedito. Le dimensioni importanti, 4.476 mm di lunghezza, 1.849 mm in larghezza e fino a 1.633 mm di altezza, raccontano già la sua presenza dominante. Il passo da 2.730 mm e i fino a 1.441 litri di carico con sedili abbattuti completano un quadro votato alla praticità. Le forme muscolose e la griglia frontale chiusa richiamano subito la natura elettrica del mezzo, mentre i fari sdoppiati e le prese d’aria laterali danno dinamismo al frontale. La lightbar posteriore integra un dettaglio ispirato alla bandiera a scacchi, simbolo di velocità. Il Cx aerodinamico di 0,27 e i cerchi da 18 pollici alzano l’asticella. Dentro, il SUV MG parla è minimal hi-tech: strumentazione digitale da 10,25”, schermo infotainment da 12,8” e app native come Spotify, YouTube e TikTok. Immancabili ovviamente Android Auto e Apple CarPlay. Nell’MG troviamo anche oltre 30 vani portaoggetti e portellone elettrico completano un abitacolo fatto per vivere al meglio ogni viaggio.

Prestazioni solide: MG conquisterà con questo modell0?

Costruita sulla piattaforma MSP di SAIC Motor, la nuova MG MGS5 EV propone trazione posteriore e due motorizzazioni. Il modello da 49 kWh offre 170 CV e 340 km di autonomia, mentre la versione con batteria da 64 kWh spinge fino a 231 CV e 480 km WLTP. L’accelerazione? Solo 6,3 secondi da 0 a 100 km/h per la variante più potente. Ricariche mai lente: fino a 120 kW in DC per il taglio da 49 kWh e 139 kW per il 64 kWh. In AC, il caricatore di bordo arriva a 11 kW. Si ha poi una sicurezza di massimo livello con 5 stelle Euro NCAP e pacchetto MG Pilot con 16 ADAS per una guida supportata in ogni situazione. Sono tre le configurazioni disponibili e si parte da 32.990 euro per la MG con il 49 kWh Comfort, si sale a 34.490 euro per il 64 kWh Comfort e si arriva a 38.990 euro per il Luxury. Vale ogni centesimo? Con un look da show-car, una dotazione completa e prestazioni degne di segmenti superiori, pare di sì.