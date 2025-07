Internet ovunque, stelle offuscate: il dilemma dei telescopi

C’è una foto che, a prima vista, potrebbe sembrare uscita da un film di fantascienza. Tre scie luminose si incrociano in cielo, formando un perfetto triangolo di luce sospeso sopra le nuvole. Ma non si tratta di astronavi aliene né di una nuova costellazione. Quelle linee sono il passaggio silenzioso di tre satelliti artificiali, immortalati in una lunga esposizione proprio sopra il telescopio Gemini North, nelle Hawaii.

Il triangolo di luce sopra le Hawaii e l’impatto dei satelliti

Il luogo in sé sembra già un pezzo di universo a parte: il Mauna Kea, un vulcano spento che sfiora i 4.200 metri d’altitudine, spesso immerso in un silenzio irreale, sopra il tappeto di nuvole che avvolge l’isola. È qui che sorge uno dei più potenti occhi rivolti al cielo, il Gemini North, gemello del Gemini South che si trova dall’altra parte del mondo, tra le Ande cilene. Insieme, scrutano l’intera volta celeste, giorno dopo giorno, notte dopo notte.

Ogni immagine che arriva dai loro specchi – grandi più di otto metri – è il risultato di una precisione quasi poetica: filtri, strumenti all’avanguardia, ottiche adattive che annullano le distorsioni dell’atmosfera. Ma oggi, anche questi giganti della scienza devono fare i conti con un nemico nuovo e silenzioso: il traffico spaziale.

Negli ultimi anni, migliaia di satelliti sono stati lanciati in orbita bassa, la maggior parte con l’obiettivo di portare internet ovunque. Un’intenzione nobile, per carità, ma con effetti collaterali inattesi. Quando questi oggetti attraversano il campo visivo di un telescopio durante una lunga esposizione, lasciano scie luminose che tagliano le immagini e ne rovinano i dati. Proprio come è accaduto con il triangolo che ha incantato gli occhi, ma turbato i ricercatori.

Non è un problema solo estetico, e non riguarda soltanto i telescopi a terra. Anche strumenti spaziali, come il telescopio Hubble, iniziano a subire gli effetti dell’affollamento orbitale. La comunità scientifica non sta a guardare: si stanno sviluppando software per prevedere le traiettorie dei satelliti e correggere le immagini, e intanto si cerca un dialogo concreto con le aziende spaziali per rendere questi oggetti meno riflettenti, più “discreti”.

Perché il cielo, alla fine, è un patrimonio comune. Non solo per la scienza, ma per il nostro sguardo, per la nostra immaginazione. Proteggerne l’oscurità non significa fermare il progresso, ma guidarlo. Verso un futuro in cui la connessione tra le persone non impedisca quella, altrettanto preziosa, tra l’uomo e l’universo.