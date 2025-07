Nel gelo cosmico, una molecola gigante riscrive l’origine della vita

C’è qualcosa di profondamente poetico nell’idea che la vita possa iniziare nel buio. Non nella metafora, ma proprio nel buio reale, quello dello spazio interstellare, dove il freddo è tale da congelare anche la luce e il silenzio regna sovrano. Eppure, è proprio lì — in condizioni che sembrerebbero tutto fuorché favorevoli — che potrebbe iniziare la storia di ciò che poi diventerà una stella, un pianeta… o forse persino la vita.

Chimica e vita nascono nel buio: la scoperta nello spazio profondo

Una scoperta recente ha fatto riaccendere l’entusiasmo degli astrochimici di mezzo mondo: nella TMC-1, una nube molecolare situata tra le costellazioni del Toro e dell’Auriga, è stata trovata una molecola gigantesca (per gli standard dello spazio profondo, s’intende). Si chiama cianocoronene, e no, non è un nome facile da ricordare. Ma il punto non è quello. Il punto è che fa parte di una famiglia di molecole chiamate idrocarburi policiclici aromatici — le stesse che molti considerano tra i primi mattoni della chimica organica, quella che ci riguarda da vicino.

Finora, nessuna molecola così grande era mai stata rilevata in un ambiente tanto freddo e apparentemente inospitale. E il fatto che sia comparsa lì, nel gelo totale e senza nemmeno una stella nei paraggi, cambia parecchie cose. Perché suggerisce che la complessità chimica può nascere prima delle stelle, prima ancora che un sistema solare inizi a prendere forma. In pratica, significa che la materia prima per la vita non ha bisogno di condizioni “speciali”: potrebbe essere molto più comune di quanto pensassimo.

A captare il segnale è stato il Green Bank Telescope, un enorme radiotelescopio che si trova in West Virginia. Più che uno strumento che “guarda”, è un orecchio cosmico: ascolta i sussurri delle molecole nell’oscurità, decifrando segnali debolissimi a frequenze radio. Ogni molecola ha una sua firma, una specie di impronta digitale: una sequenza unica di onde. Quando gli scienziati hanno puntato il telescopio verso la TMC-1, quella firma è comparsa chiara, netta, inequivocabile.

E da lì è partito tutto: la conferma che le molecole prebiotiche possono formarsi anche nel buio, lontano da qualsiasi calore stellare. È un pensiero che apre possibilità enormi. Non soltanto per capire come è nata la vita sulla Terra, ma anche per immaginare quanti altri luoghi, nell’universo, stiano facendo la stessa cosa. In silenzio. Nel freddo. Nell’attesa di una luce che forse arriverà.