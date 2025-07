Lyca Mobile abbatte la concorrenza con 150GB in 5G: il prezzo è SHOCK

Nel panorama dei gestori virtuali presenti in Italia, Lyca Mobile si distingue per un’offerta particolarmente aggressiva: 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e due mesi gratuiti, tutto a 5,99€ al mese per sempre. Una tariffa pensata per chi cerca molti dati, prezzo fisso e nessuna complicazione, con la libertà di attivazione per tutti.

Offerta semplice, ma completa: Lyca Mobile ha tutto per tutti

L’offerta principale di Lyca Mobile è attivabile da chiunque, senza limitazioni sull’operatore di provenienza. Include navigazione in 5G senza costi aggiuntivi, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e ben 150 giga di traffico dati al mese. Il canone è fisso e non soggetto a rimodulazioni, elemento che garantisce stabilità nel lungo termine.

Due mesi in omaggio a chi sceglie Lyca Mobile

Un incentivo concreto all’attivazione è rappresentato dai due mesi gratuiti offerti da Lyca Mobile a chi sceglie questa promozione. Si tratta di un vantaggio significativo, che riduce ulteriormente il costo annuo effettivo e permette di testare il servizio senza spese iniziali.

Copertura e infrastruttura con Lyca

Lyca Mobile opera come operatore virtuale, ma offre accesso al 5G a chi utilizza dispositivi compatibili e si trova in aree coperte. Questo aspetto rende la promozione ancora più interessante per chi vuole sfruttare le potenzialità della rete di nuova generazione senza dover sottoscrivere piani complessi o più costosi con operatori tradizionali.

Libertà di scelta e trasparenza

Non ci sono costi di attivazione nascosti, vincoli contrattuali o clausole poco chiare. L’offerta è costruita in modo da essere accessibile, diretta e senza barriere all’ingresso, anche per chi vuole semplicemente provare un nuovo gestore.

Una soluzione concreta per navigare molto, spendendo poco

Con Lyca Mobile, chi desidera una tariffa semplice ma completa, può contare su una delle proposte più competitive in circolazione: 5G incluso, tanti giga e prezzo bloccato, senza sorprese.