Lyca Mobile lancia un’offerta 5G irresistibile

Lyca Mobile lancia una nuova promozione. Una novità pensata esclusivamente per chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da un altro gestore. La proposta si rivolge a coloro che desiderano un piano ricco di servizi a un prezzo super competitivo. L’offerta di cui vi parleremo prevede infatti un costo iniziale di soli 5,99€. Essa include 150GB di traffico dati, chiamate e messaggi senza limiti, e 8GB utilizzabili anche in roaming all’interno dell’Unione Europea. Ma il vero punto di forza è la possibilità di usufruire gratuitamente dei due rinnovi successivi al primo mese.

Tecnologia 5G e servizi avanzati: il futuro è già qui con Lyca Mobile

Il processo di attivazione della promo è completamente digitale e semplice. Basta infatti accedere al sito ufficiale dell’operatore e completare il tutto in pochi click. Una volta registrato il numero e inseriti i dati di una carta di credito o debito valida, il cliente riceve la conferma via SMS e può iniziare a utilizzare il piano subito. Se la richiesta di portabilità viene inizialmente rifiutata, si avranno comunque trenta giorni di tempo per completare l’operazione, utilizzando nel frattempo un numero temporaneo fornito da Lyca. La validità dell’offerta è di 30giorni e il rinnovo è automatico, purché il credito residuo sia sufficiente. In caso contrario, avrete 90 giorni per riattivare il servizio.

Per beneficiare della velocità del 5G, il dispositivo utilizzato deve essere compatibile e trovarsi sotto copertura della rete 5G supportata da Lyca. La SIM è anche predisposta per le chiamate vocali tramite rete 4G grazie al servizio VoLTE, disponibile solo per device abilitati. Tale caratteristica assicura una qualità audio superiore e connessioni più rapide.

La compagnia si riserva il diritto di modificare o sospendere l’offerta, ma solo previo avviso. Attualmente, però, la promozione rappresenta una delle soluzioni più convenienti presenti sul mercato. La scelta giusta per chi cerca connettività veloce, un ampio traffico dati e la libertà di comunicare senza limiti, il tutto a un prezzo più che accessibile.