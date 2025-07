Aggiornamento in arrivo per Fritz!Box: nuove funzioni smart home e rete più stabile

AVM torna a sorprendere gli utenti più fedeli. In che modo? Con il rilascio di un nuovo aggiornamento beta dedicato ai suoi router di punta, Fritz!Box 7590AX, 7590 e 7530. Il firmware sperimentale, identificato come Fritz!OS 8.10, è stato reso disponibile per coloro che partecipano al programma di test Fritz!Lab. Una nuova versione che punta a trasformare i Fritz!Box in veri e propri centri di controllo per la smart Home.

L’obiettivo principale? Migliorare l’integrazione della domotica con tre nuove funzionalità chiave. Le persone ora potranno avviare routine con un ritardo programmato, gestire gruppi di dispositivi come le tapparelle da un unico comando, e visualizzare in modo dettagliato i dispositivi Zigbee presenti nella rete. Tutte novità che segnano un passo in avanti verso un ecosistema domestico sempre più automatizzato e personalizzabile.

Fritz!Box: il nuovo aggiornamento 8.10 corregge bug e migliora l’esperienza d’uso

La distribuzione delle beta riguarda tre build differenti, specifiche per ciascun modello. Il Fritz!Box 7590 AX riceve la versione 8.10-122437, il 7590 la 8.10-122431 e il 7530 la 8.10-122432. Installabili solo da chi ha aderito al programma sviluppatori, queste versioni non sono ancora definitive ma permettono di esplorare in anteprima le funzioni future.

Oltre alle novità dedicate alla smart home, il nuovo Fritz!OS porta con sé una serie di ottimizzazioni tecniche. AVM ha infatti risolto diversi bug che interferivano con la stabilità della connessione internet, con il funzionamento delle reti mesh e con la gestione delle reti domestiche. In più l’interfaccia grafica del sistema operativo è stata rivista per renderla più intuitiva e fluida. Alcuni clienti, però, hanno riscontrato problemi di compatibilità con la lingua italiana. Nelle discussioni online infatti è emersa una certa frustrazione per una traduzione imprecisa, che impedisce l’accesso alle schermate dei singoli dispositivi. Per tale ragione molti continuano a preferire l’uso in lingua inglese, riscontrandone un funzionamento più stabile.

Insomma, il nuovo aggiornamento, anche se ancora in fase sperimentale, conferma l’impegno di AVM nel migliorare continuamente i propri prodotti. I router Fritz!Box si confermano strumenti solidi, aggiornati e centrali nella gestione della connettività e della domotica domestica.