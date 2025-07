Expert SUPER PROMO d’estate: offerte FOLLI a tutta birra

Mentre qualcuno canticchia “Tintarella di Luna” sotto l’aria condizionata e qualcun altro si scioglie come un gelato dimenticato al sole, tu potresti fare molto meglio. Altro che ventilatori e granite: qui si gioca a un altro livello. Expert arriva con un volantino così fresco che batte anche il cocomero ghiacciato mangiato a piedi nudi sul terrazzo. Ma non aspettarti una passeggiata tranquilla tra le corsie, qui chi dorme resta a mani vuote. Queste promozioni scattano e scompaiono subito!

I saldi non vanno in vacanza: da Expert esplodono come non mai

Il Samsung Galaxy S25 Edge, da Expert a889,90 euro con 12+256GB di memoria e uno schermo che brilla più del riflesso della sabbia a mezzogiorno. Chi cerca freschezza per le proprie serie notturne troverà nella TCL Serie S54 32’’ Full HD Android TV a 149 euro una finestra luminosa su mondi infiniti. Per gli amanti della pulizia il Dyson V15 Detect Absolute da Euronics a 599 euro aspira così bene che potreste finalmente vedere il pavimento luccicare.

Se invece vuoi divertirti e giocare in libertà, la Nintendo Switch Lite a 199,90 euro ti farà passare anche i pomeriggi più bollenti. Vuoi prenderti cura della pelle? Il Philips Lumea BRI920/00, ora a 219 euro, trasforma la beauty routine in un piccolo lusso quotidiano. Per i creativi in movimento, il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, con radiocomando e fotocamera 4K, vola alto da Expert a 899 euro. Il nuovissimo Microsoft Surface Laptop C8 con Snapdragon X Plus e schermo 13’’ touchscreen si accende a 1099 euro. E se cerchi un portatile concreto e scattante, il Lenovo Ideapad Slim 3, Ryzen 5, 16GB RAM e 512GB SSD ti aspetta a 449 euro. Per chi vuole il massimo, il nuovo iPhone 16 Pro in titanio nero con 256GB ti chiama da lontano: da Expert a 1179,90 euro.