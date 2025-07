Energia solare, nuovi pannelli fotovoltaici in perovskite

Un nuovo studio condotto dal National Yang Ming Chiao Tung University di Taiwan, ha conseguito la scoperta di un nuovo tipo di pannello fotovoltaico in grado di produrre energie anche in ambienti con scarsa illuminazione. I pannelli in questione sono realizzati in perovskite, un materiale molto diffuso negli ultimi tempi per le sue svariate applicazioni come celle solari. Infatti questi pannelli sfruttano l’ energia solare al meglio tanto da poter essere utilizzati anche al chiuso. Questa scoperta apre le porte ad un nuovo tipo di utilizzo dell’ energia disponibile in particolare anche quando quest’ ultima è presente in piccole quantità.

Un’ altra caratteristica molto importante delle celle in perovskite è la loro flessibilità, da cui ne possono trarre vantaggio le applicazioni che richiedono un pannelli pieghevoli. Grazie a questa caratteristica, possono essere inseriti all’ interno di oggetti di uso quotidiano come telecomandi o dispositivi indossabili. La capacità di convertire l’ energia solare, anche se minima, in elettricità dipende dal loro tasso di efficienza di conversione della potenza. Infatti i pannelli fotovoltaici in perovskite possono generare una corrente anche in situazioni di scarsa illuminazione.

Energia solare, ecco le caratteristiche delle celle in perovskite

Secondo gli studi guidati da professor Fang-Chung Chen, i pannelli in perovskite possono raggiungere il grado di efficienza pari a quello delle celle in silicio. Una caratteristica in più rispetto alle celle in silicio risiede nella capacità di poter regolare l’ energia minima necessaria agli elettroni per generare energia elettrica. Con la regolazione del bandgap, il pannello è in grado di produrre energia elettrica anche in zone poco illuminate. Inoltre un nuovo studio condotto dalla UNIST Graduate School of Carbon Neutrality, ha dimostrato come, inserendo un rivestimento termoresistente al pannello, quest’ ultimo può funzionare per 1.000 ore a 85°C e 85% di umidità relativa.

Grazie alle nuove celle in perovskite, ci sono molte possibilità di poterle inserire all’ interno degli oggetti di uso quotidiano e ampliare il campo di applicazione delle celle solari.