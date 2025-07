HONOR MagicPad 3: tablet con maxi display e batteria da record

HONOR ha ufficialmente svelato il MagicPad 3. E’ un tablet di fascia alta che si fa notare subito per le sue dimensioni e per la sua potenza. Il pannello LCD è da 13,3 pollici. Ed ha una risoluzione 3.2K (3200 x 2136 pixel) con un refresh rate fino a 165 Hz. Tutto questo rappresenta una delle caratteristiche più importanti del nuovo dispositivo. L’azienda ha anche implementato una tecnologia di protezione oculare basata sull’intelligenza artificiale. Un segno evidente dell’attenzione che è rivolta all’esperienza di uso prolungata.

Fotocamere, audio e accessori: HONOR MagicPad 3 è pensato anche per la produttività

Ma non è solo lo schermo a sorprendere. Sotto la scocca troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Gen 3. Questo è accompagnato da una GPU Adreno 750 e da configurazioni di memoria fino a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione interna. Il tablet ha inoltre una batteria da 12.450 mAh. Questa è tra le più capienti mai viste su un dispositivo di questa categoria. Con un supporto alla ricarica rapida a 66W. Il tutto viene gestito dalla MagicOS 9.0.1. Che è basata su Android 15.

Nonostante la vocazione multimediale, HONOR MagicPad 3 punta forte anche sulla produttività. Il tablet supporta infatti accessori professionali. Come ad esempio una tastiera stand e un pennino, ideali per lavorare in mobilità o prendere appunti. Il comparto fotografico include una fotocamera frontale da 9 MP, una camera posteriore principale da 13 MP e un sensore macro da 2 MP. Non mancano Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, otto altoparlanti con Audio Spaziale 3D e tre microfoni.

Il MagicPad 3 è già disponibile in Cina in tre colorazioni: Moonlight White, Floating Gold e Starry Gray, con prezzi che partono da circa 350 euro per la versione 8/256 GB, fino a 500 euro per la variante 16/1 TB. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sul debutto europeo, ma vista la scheda tecnica e il posizionamento competitivo, il lancio globale potrebbe non tardare troppo.