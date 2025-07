Apple Watch: arriva l’app dedicata per Google Calendar

Il noto smartwatch prodotto da Apple, Apple Watch sta continuando il proprio processo di dotazione di tutta la suite di applicazioni basilari necessarie per un’esperienza d’uso davvero confortevole, dopo aver visto l’introduzione di YouTube Music e Google Keep ora arriva anche l’utilissima applicazione Google calendar, l’applicazione Calendario necessaria per un’organizzazione fine e precisa di tutte le attività da svolgere nell’arco del mese, l’applicazione è rappresentata oggettivamente una grande assente all’interno del pool di applicazioni, ma finalmente è arrivata.

L’applicazione

L’applicazione vanta un’interfaccia utente decisamente molto pulita e intuitiva, nel dettaglio vengono mostrati gli eventi della settimana e facendo un semplice tap sull’evento vengono visualizzate alcune informazioni in più, per le azioni più complesse, come ad esempio aggiungere un nuovo evento o modificarne uno l’applicazione rimanderà però ad iPhone, si tratta di una limitazione presente da sempre all’interno dell’applicazione dal momento che quest’ultima si palesa anche nelle versioni dedicate agli altri smartwatch.

Come se non bastasse, è possibile aggiungere anche due nuove complicazioni direttamente al quadrante dell’orologio che consentiranno una di visualizzare l’evento direttamente successivo e l’altra di forma circolare con il giorno e la data che apre direttamente Google Calendar.

Per verificare di aver installato ed utilizzare il nuovo Google calendar all’interno del vostro Apple Watch tutto ciò che dovete fare è installare l’applicazione all’interno del vostro iPhone e una volta effettuato il collegamento con Apple Watch vedrete che magicamente Google calendar apparirà all’interno delle applicazioni disponibili, in tal modo potrete utilizzarla senza nessun tipo di problema.

Ricordiamo che Apple sta lavorando da diverso tempo per introdurre tutte le funzionalità necessarie per un utilizzo sempre più smart e completo della propria suite di programmi e molto probabilmente assisteremo all’arrivo di altre applicazioni essenziali per un’esperienza d’uso complete che si integri nel modo migliore con la routine giornaliera di un uomo di notte, probabilmente la suite Google sarà una di quelle maggiormente coinvolte