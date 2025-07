Amazfit Balance 2

Amazfit Balance 2 riceve un importante aggiornamento software che amplia il ventaglio di funzionalità dedicate agli sportivi, in particolare per chi pratica attività subacquee e allenamenti ad alta intensità. L’update introduce tre nuove modalità di immersione, nuove opzioni per la navigazione topografica e migliorie per le sessioni di allenamento personalizzato.

Nuove modalità di immersione per sport acquatici

Con il nuovo aggiornamento, Amazfit Balance 2 guadagna tre modalità dedicate alle immersioni: immersione ricreativa, immersione libera e snorkeling. Queste nuove funzioni si aggiungono al già ampio catalogo di sport monitorati e consentono di tracciare con precisione parametri fondamentali come profondità, durata dell’immersione e tempi di recupero. Il dispositivo diventa così un alleato anche per chi frequenta abitualmente l’ambiente marino, offrendo strumenti dedicati alla sicurezza e al controllo delle prestazioni.

Un’altra novità significativa riguarda la navigazione outdoor, che ora include il supporto alle mappe topografiche. Gli utenti possono orientarsi in tempo reale su percorsi montani, sentieri o territori impervi, grazie a un’interfaccia cartografica migliorata. Il sistema consente anche di seguire tracce precaricate e visualizzare altimetrie dettagliate, rendendo l’Amazfit Balance 2 uno strumento utile per trekking, trail running e ciclismo su lunga distanza.

Sul fronte del fitness, l’aggiornamento introduce nuovi programmi di allenamento guidato per sessioni di tipo HIIT (High Intensity Interval Training) ed EMOM (Every Minute On the Minute). Questi protocolli sono tra i più diffusi per migliorare resistenza e tono muscolare, e il dispositivo ora offre temporizzazioni automatiche, notifiche vocali e feedback in tempo reale, facilitando lo svolgimento delle sessioni senza necessità di strumenti esterni.

L’aggiunta di queste nuove funzioni rappresenta un passo in avanti nell’approccio multi-sport di Amazfit Balance 2. Gli utenti possono ora personalizzare ancora di più la propria esperienza d’uso, scegliendo tra oltre cento modalità sportive, alle quali si aggiungono ora le nuove opzioni per immersioni, escursioni e allenamenti funzionali. L’interfaccia utente è stata adattata per includere icone specifiche per ogni disciplina, facilitando la selezione durante l’attività.

Oltre alle nuove funzionalità, l’aggiornamento include ottimizzazioni del sistema operativo Zepp OS, che migliorano la fluidità dell’interazione, la stabilità durante le sessioni prolungate e la gestione energetica. Anche la precisone del GPS è stata affinata, soprattutto per i tracciamenti in ambienti complessi come canyon, boschi o zone urbane con edifici alti. Il risultato è una maggiore affidabilità complessiva del dispositivo, anche in scenari d’uso più impegnativi.