WhatsApp rivoluziona il Business: comunicazione più diretta grazie a chiamate e IA

WhatsApp Business cambia. Durante l’evento mondiale Conversations tenutosi a Miami, Meta ha annunciato una serie di aggiornamenti che puntano a rivoluzionare l’utilizzo della sua piattaforma professionale. Tali novità riguardano le chiamate, l’IA avanzata e le campagne pubblicitarie che saranno gestite da un’unica interfaccia. L’obiettivo è quello di cercare di fare di WhatsApp uno spazio completo per le comunicazioni aziendali. In che modo? Riducendo i tempi di risposta e migliorando la qualità dell’interazione con i clienti.

WhatsApp Business e IA: un assistente virtuale al servizio delle imprese

Una delle trasformazioni più importanti riguarda le chiamate. Le aziende potranno presto offrire assistenza tramite voce o video in tempo reale. Questo rappresenta un cambiamento rilevante rispetto alla versione precedente, in cui le interazioni erano perlopiù testuali. Con le nuove funzionalità, i clienti potranno parlare direttamente con l’azienda quando ne hanno bisogno. Invece, le imprese, potranno ricontattare chi ha chiesto supporto. Si tratta quindi di una comunicazione più personale, utile in contesti come consulenze, vendite dirette o dimostrazioni di prodotto.

L’aggiornamento di WhatsApp Business non si ferma però alle chiamate. Meta, come accennato, ha anche integrato un sistema di AI avanzata che promette di rivoluzionare il rapporto tra azienda e utente. L’IA sarà in grado di rispondere automaticamente ai messaggi, proporre prodotti su misura, offrire aggiornamenti su ordini e seguire le conversazioni anche attraverso altri canali digitali, come i siti web aziendali. Pensata per gestire grandi volumi di interazioni, la nuova IA sarà disponibile inizialmente in Messico, per poi arrivare anche in altri mercati.

Infine, WhatsApp introduce un centro unico per le campagne marketing. Le imprese potranno gestire in un unico spazio le inserzioni sulla piattaforma oltre che su Facebook e Instagram, importare contatti e sfruttare strumenti automatici per ottimizzare il budget pubblicitario. La novità più interessante? Presto sarà possibile creare annunci anche negli “stati” di WhatsApp, ampliando le opportunità di visibilità in modo naturale ed efficace. Insomma, con queste innovazioni, WhatsApp Business si prepara a diventare un punto di riferimento per tutte le imprese che vogliono offrire servizi più rapidi, personalizzati e gestiti in modo intelligente.