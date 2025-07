WhatsApp, scansione documenti per Android in arrivo: PDF in pochi secondi

Sono sempre in arrivo le novità riguardanti WhatsApp ma questa volta l’aggiornamento preparato potrebbe essere davvero super utile. Il colosso della messaggistica istantanea si sta preparando infatti ad integrare la possibilità di scansionare i documenti direttamente tramite l’applicazione. la possibilità di scannerizzare documenti direttamente dall’app, senza dover utilizzare applicazioni esterne. Dopo il debutto su iOS lo scorso dicembre, la funzione sta ora arrivando anche su Android, con i primi test avviati nella versione beta 2.25.19.21.

Come segnalato da WABetaInfo, la nuova opzione compare nel menu di condivisione come “Scansiona documento” e attiva la fotocamera dello smartphone in una modalità pensata per catturare fogli cartacei con precisione. L’utente può scegliere se procedere manualmente, con il controllo completo dell’inquadratura, oppure affidarsi al rilevamento automatico dei bordi, lasciando che l’app scatti e allinei l’immagine da sola.

PDF generati localmente e protetti su WhatsApp a breve

Una volta effettuata la scansione, WhatsApp converte il documento in PDF direttamente sul dispositivo, utilizzando le API di sistema fornite da Android. Non viene eseguito alcun invio verso server esterni, né per l’elaborazione né per la memorizzazione temporanea. Il file viene salvato localmente e può essere condiviso immediatamente in chat, restando comunque protetto da crittografia end-to-end, come ogni contenuto inviato tramite la piattaforma.

Ancora in fase di test, ma pronta all’uso

Per ora, la funzionalità è accessibile solo a un numero limitato di utenti iscritti al canale beta, ma si tratta di un passo importante verso una maggiore integrazione di strumenti professionali nell’ambiente WhatsApp. Una volta disponibile per tutti, consentirà di trasformare documenti fisici in PDF in pochi secondi, rendendo l’app ancora più versatile sia per uso personale che lavorativo.

Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio nella versione stabile, ma la funzione sembra ormai pronta per entrare a far parte dell’esperienza quotidiana di milioni di utenti Android.