PS5 Pro con AMD FSR 4: il capo architetto parla del futuro

Nei giorni precedenti, AMD ha presentato al mondo le sue ultime schede grafiche di nuova generazione, stiamo parlando delle GPU Radeon RX 9070 e 9070 Ti, le quali hanno fatto da palcoscenico alla nuova tecnologia di upscaling AMD FSR 4, Quest’ultima rappresenta infatti l’ultima evoluzione di questa tecnologia e promette prestazioni decisamente importanti sotto ogni punto di vista, un passo in avanti che effettivamente l’azienda tinta di rosso doveva fare da diverso tempo per cercare quantomeno di colmare il gap con il DLSS di Nvidia.

La domanda che però a tutti è sorta spontanea, risiede nella possibilità di vedere questa tecnologia anche su PlayStation 5 Pro, effettivamente la console di Sony si basa su hardware AMD, dunque la compatibilità non dovrebbe essere un problema e l’unico dubbio risiede sulle prestazioni che questo prodotto è in grado di offrire per poter eseguire questa tipologia di software, una possibile risposta però ci arriva da un addetto ai lavori che apre a tale possibilità.

FSR 4 su PlayStation 5 Pro

Secondo quanto emerso da un’intervista di Digital Foundry a Mark Cerny, capo architetto di PlayStation, una variante di FSR 4 arriverà su PlayStation 5 Pro tramite un update software.

Sembra infatti che gli ingegneri software si stiano impegnando per riuscire a produrre un’evoluzione del software attualmente presente all’interno della console che sarà un po’ una via di mezzo tra PSSR e FSR4, la quale dovrebbe arrivare sulla console di ultima generazione in tempo per i titoli del 2026.

L’architetto software sembra puntare fortemente sulla collaborazione tra Sony e AMD al punto che è convinto Che sicuramente assisteremo all’arrivo di questo particolare software all’interno della console, perché non lo sapesse questa tecnologia consente al prodotto di elaborare le immagini a una risoluzione inferiore che però viene poi aumentata in seguito tramite l’intelligenza artificiale, conseguenza l’immagine viene riprodotta in 4K, tutto ciò ovviamente alleggerisce il carico sulla scheda grafica con consentendo di aumentare il frame rate.