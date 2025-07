Google Classroom: nuovo aggiornamento con AI, ecco strumenti per studenti e docenti

Google ha annunciato una serie di novità per Classroom, la sua piattaforma educativa, con un’attenzione particolare verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel mondo scolastico. Tra i cambiamenti più rilevanti c’è l’apertura di NotebookLM agli studenti, inclusi i minorenni. Gli strumenti in riferimento al mondo dell’intelligenza artificiale di Google vengono dunque messi per la prima volta al cospetto dei giovani, ora si attende solo il lancio ufficiale.

NotebookLM consentirà quindi agli studenti di accedere a guide interattive, ottenere riassunti, ascoltare panoramiche audio sui materiali caricati dai docenti e ottenere supporto nella presa di appunti. Potranno anche porre domande specifiche sul contenuto, ricevendo risposte contestualizzate in modo dinamico.

Le Gem: AI personalizzata per ogni classe

Gli insegnanti, dal canto loro, avranno nuovi strumenti per costruire percorsi di apprendimento su misura. Grazie alla possibilità di creare Gem, cioè versioni personalizzate di Gemini basate sul programma scolastico, i docenti potranno condividere assistenti intelligenti con gli studenti, utili per chiarire dubbi o approfondire gli argomenti trattati. Le stesse Gem potranno essere realizzate anche a livello di istituto, a supporto della pianificazione didattica.

Nella piattaforma apparirà anche una scheda dedicata a Gemini, utile per scrivere email, creare problemi di matematica o strutturare lezioni. Per gli utenti con account Plus, saranno disponibili anche lezioni audio generate con l’aiuto dell’AI.

Nuovi strumenti per analisi, contenuti e gestione in classe

Tra le altre novità ci sarà una scheda Analytics, pensata per monitorare l’andamento degli studenti, evidenziare progressi e individuare eventuali difficoltà. In parallelo, gli insegnanti potranno accedere a Google Vids, un tool pensato per realizzare moduli, quiz e materiali integrativi, e a Class Tools, che permette di gestire da remoto i Chromebook degli studenti, inviando lezioni o verifiche direttamente sullo schermo, riducendo distrazioni.

Infine, Google ha annunciato la fusione tra gli account Gemini Education e Premium, ora racchiusi in un’unica soluzione chiamata Google AI Pro for Education, basata sui modelli Gemini Pro 2.5. Una scelta che conferma come il futuro dell’insegnamento, per Google, passerà sempre più dall’intelligenza artificiale.