Donkey Kong Bananza: interessanti novità per Switch 2

Quando Nintendo decide di puntare su uno dei suoi titoli storici, lo fa sempre con grande ambizione. È esattamente il caso di Donkey Kong Bananza, il nuovo capitolo della saga del gorilla con la cravatta. Il gioco è in arrivo su Switch 2 il 17 luglio. A dare ulteriore slancio all’attesa ci ha pensato il Direct del 18 giugno. Un appuntamento breve, ma denso di rivelazioni, che ha confermato la volontà del colosso giapponese di riscrivere profondamente le regole della serie gaming. Bananza non è soltanto un platform: è un viaggio attraverso ambienti ricchi di livelli verticali, passaggi nascosti e superfici che non si limitano a essere attraversate, ma possono anche essere alterate. Scavare, distruggere e rimodellare lo scenario è parte integrante dell’esperienza, in un mondo vivo che invita all’esplorazione tanto quanto all’interazione dinamica.

Donkey Kong Bananza: ecco le novità annunciate

Non stupisce che il progetto sia in parte firmato dagli stessi sviluppatori di Super Mario Odyssey. Ciò si percepisce, soprattutto nella varietà dei movimenti concessi al protagonista. Eppure, se Odyssey faceva leva su Cappy per introdurre nuove meccaniche, Bananza sceglie una strada diversa. Il titolo punta su Pauline, in una versione miniaturizzata, accompagna DK in tale nuova avventura.

Interessante anche l’inclusione di elementi ruolistici. I quali permettono al giocatore di distribuire punti per sbloccare nuove mosse o migliorare quelle già disponibili. Tale sistema introduce una componente di personalizzazione che raramente si è vista nei titoli dedicati a DK. Una delle trovate più originali riguarda, inoltre, le trasformazioni. Donkey Kong può acquisire abilità specifiche ispirate agli animali locali. Diventando una zebra, guadagna velocità e la possibilità di correre sull’acqua. In versione struzzo può compiere raid aerei e lanciare uova. Opzione che amplia le strategie di gioco. Bananza punta chiaramente a riportare in auge il modello del collect-a-thon, ma lo fa con un linguaggio ludico rinnovato. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del gioco sulla nuova console Nintendo Switch 2.