Comet: i device ideali in PROMO per battere lo sporco

In casa non si combattono solo le guerre di nervi, ma vere e proprie battaglie quotidiane. Pavimenti ostili, angoli traditori, tappeti imbottiti di insidie: ogni stanza è una trincea da conquistare. Ma niente paura: Comet ha deciso di schierare dispositivi ottimi per liberarvi da ogni nemico invisibile e lo fa con una campagna fulminea valida fino al 13 luglio. A guidare l’offensiva ci sono robot instancabili, scope elettriche scattanti e aspirapolvere silenziosi ma letali, progettati per annientare ogni granello di polvere mentre voi rifiatate sul divano come generali vittoriosi. Ma ricordate, l’anticipo è tutto e chi colpisce per primo ha la meglio.

La tecnologia Rowenta in saldo da Comet

Chi conosce la guerra contro lo sporco sa che la vittoria non arriva per caso, ma per potenza di fuoco. Comet mette a disposizione il meglio di Rowenta. Comincia con la regina del silenzio: la Power XXL Silence RO3126EA, ora a 99 euro, capace di risucchiare ogni briciola senza farvi alzare un sopracciglio. Poi c’è la scattante X-Pert 7.60 RH6A35 Viola, agile e rapida nei movimenti, pronta ad aggredire la polvere da Comet a 149 euro.

La Scopa Elettrica RH9A32WO Petrolio è un concentrato di design e prestazioni a 289,90 euro. Se cercate precisione scegliate la Lavapavimenti GZ5035WO Nero da Comet a 299 euro. E per i più decisi? La X-Force Flex sarà vostra da Comet a soli 329 euro, mentre la feroce Compact Power XXL RO4B63EA divorerà ogni briciola a soltanto 149 euro. Occhio anche alla maestosa Scopa Elettrica RH99F1 ora solo da Comet 449 euro. Ma il comandante in capo resta il robot infallibile X-Plorer Serie 75 S+ RR8597WH, il vostro device automatizzato a 279 euro. Ricordate che solo fino al 13 luglio avete la possibilità di riscrivere le regole del pulito, correte da Comet.