Tim: una super offerta se hai meno di 30 anni con super bonus

Al giorno d’oggi, per ognuno di noi, poter sfruttare una promozione in grado di garantire minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati é indispensabile Dal momento che quest’ultima ci consente di utilizzare il nostro smartphone al pieno delle sue possibilità, dal momento che questo strumento è indispensabile per restare connessi con la nostra vita digitale costantemente e svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno, come postare una foto sui social, effettuare anche una chiamata di lavoro.

Di conseguenza, scegliere un’offerta che riesca a soddisfare le nostre esigenze da questo punto di vista è indispensabile, fortunatamente qui in Italia sono presenti davvero tanti provider telefonici e ognuno di loro mette a disposizione un’offerta di promozioni davvero ampia in grado di venire incontro davvero a chiunque, se state cercando qualcosa che vi garantisca dati in abbondanza ad un prezzo davvero accessibile un operatore che potrebbe interessarvi e Tim, l’operatore italiano infatti recentemente ha lanciato un’offerta davvero interessante per chi ha meno di trent’anni scopriamo di cosa si tratta.

Valanga di giga e anche illimitati

L’offerta di cui parliamo oggi consente agli utenti con meno di trent’anni di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo mensile di 9,99 € con un costo di attivazione di 10 € che include anche la Sim fisica e cinque euro di credito, ma non è finita qui, per gli utenti che hanno attivato nel salotto di Casa un’offerta di rete fissa, la promozione può essere evoluta passando a giga illimitati in 5G ultra con lo stesso prezzo descritto sopra.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare per attivare l’offerta e andare sul sito ufficiale dell’operatore e seguire gli step presenti al suo interno, l’offerta supporta anche la portabilità da alcuni operatori virtuali, permettendovi dunque di mantenere il vostro numero.