Veo 3 con Gemini Pro: presto disponibile anche in Italia

Google ha compiuto un importante passo avanti nel settore della generazione video tramite intelligenza artificiale. Nel dettaglio, l’azienda di Mountain View ha deciso di estendere l’accesso al suo modello più evoluto, Veo 3, a tutti gli utenti del piano “Pro” dell’app Gemini. Tale aggiornamento coinvolge ben 159 Paesi, compresa l’Italia, dove fino a poco tempo fa era possibile utilizzare tale tecnologia solo tramite sistemi alternativi come le VPN. Oggi, invece, chi è abbonato al piano a pagamento può sperimentare in prima persona una delle innovazioni più sorprendenti nel campo del video generato dall’AI.

Google: esteso l’accesso a Veo 3

L’annuncio ufficiale è arrivato da Josh Woodward dell’azienda di Mountain View. Quest’ultimo ha anche sottolineato gli sforzi compiuti per migliorare l’esperienza d’uso riducendo i blocchi ingiustificati nel processo di generazione. Ciò che distingue Veo 3 dalle versioni precedenti è la sua capacità di produrre video completi di audio realistico. Tale nuova generazione di modelli non si limita più a creare immagini in movimento silenziose, ma riesce ad aggiungere suoni coerenti e sincronizzati. Grazie a un lip-sync preciso e all’attenzione per i dettagli acustici, ogni scena prende vita in modo immersivo.

Un altro vantaggio per gli utenti del piano Google AI Pro, che costa circa 22 euro al mese, è l’accesso a “Veo 3 Fast”. Una versione ottimizzata e più veloce del modello standard. Con tale opzione, è possibile generare tre video al giorno in formato 720p e di 8 secondi di durata. Superato tale limite, si tornerà a utilizzare il vecchio modello. Il principale beneficio di Veo 3 Fast risiede nella sua rapidità, che permette di iterare in tempi ridotti su contenuti creativi.

L’apertura a un pubblico così ampio promette una diffusione accelerata di tale tecnologia. Quest’ultima sta già alimentando trend virali e nuove forme di espressione creativa sui social. In un contesto in cui i contenuti video brevi sono sempre più centrali nella comunicazione digitale, Veo 3 si presenta come uno strumento potente e rivoluzionario a disposizione di chiunque voglia sperimentare nuove idee in modo intuitivo e professionale.