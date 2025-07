Pixel 10 Pro: presentati i nuovi modelli

Sul piano delle prestazioni, il dispositivo vanta 16 GB di RAM. Supportati da una memoria interna veloce. Anche se il comparto fotografico non cambia rispetto al passato, introduce funzionalità inedite. Ora le fotocamere ultra-wide e tele possono scattare in modalità macro. Con distanze di messa a fuoco minime rispettivamente di 2 e 10 centimetri. Il sensore principale da 50 MP è affiancato da due lenti da 48 MP. Mentre la fotocamera frontale da 42 MP promette selfie nitidi anche in condizioni di scarsa luce. La batteria, da 4.870 mAh, supporta ricarica rapida da 29W via cavo e 15W in modalità wireless. Con un sistema di dissipazione del calore migliorato.

Più ambizioso è il Pixel 10 Pro XL, pensato per gli utenti più esigenti. Il display si estende fino a 6,8 pollici con risoluzione più alta. La batteria, da 5.200 mAh, è la più capiente mai vista su un Pixel. Mentre la ricarica sale a 39W. Il chip Tensor G5 e i 16 GB di RAM restano invariati. Anche il comparto fotografico è lo stesso del modello standard. Mentre la memoria interna parte da 256 GB e può arrivare fino a 1 TB. Non resta che attendere la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di Google per conoscere ulteriori informazioni a riguardo.