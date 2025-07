Tim: super offerta se hai meno di trent’anni con bonus

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta che ci permette di subire di tutto in necessario per navigare e mandare i messaggi senza preoccupazioni è diventato un dettaglio imprescindibile nella vita di ognuno di noi, avere a disposizione minuti, SMS e giga di traffico dati risulta davvero indispensabile per restare connessi con la nostra vita digitale e svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno, è dunque che attivare una promozione adatta a queste esigenze e uno step fondamentale per ogni utente con uno smartphone.

Di conseguenza la scelta della promozione più giusta è uno step davvero molto importante e da non trascurare, qui in Italia sono presenti infatti davvero tantissimi cataloghi ricchi di opzioni e dunque la scelta da fare deve essere attenta e mirata in modo da soddisfare le nostre esigenze.

Un provider che certamente potrebbe fare al caso vostro all’interno di questo contesto e l’italiana TIM, la società tinta di Blue dei diversi anni infatti gode di un catalogo di offerte è davvero ricco di opzioni che cercano di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di consumatore, recentemente l’operatore italiano ha pensato di venire incontro agli utenti under 30 con un’offerta dedicata che include tutto il necessario per un’esperienza coi fiocchi, scopiamo di cosa si tratta.

Possibilità di avere giga illimitati

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G convinti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include anche il costo della Sim e la sua attivazione e cinque euro di credito telefonico al suo interno, ma non è tutto, se utente che attiva l’offerta ha già una promozione di rete fissa allora quest’ultima potrà essere evoluta passando a giga completamente illimitati, il tutto mantenendo il prezzo invariato di 9,99 € al mese.