Telegram: le novità in arrivo con l’aggiornamento di luglio

L’aggiornamento di luglio di Telegram porta un passo importante per la piattaforma. Ciò grazie all’introduzione di nuove funzionalità pensate per potenziare l’organizzazione, migliorare le interazioni tra utenti e offrire opportunità concrete di guadagno per i creatori di contenuti. Due sono le innovazioni principali: gli elenchi di controllo e i post suggeriti. Pensati per migliorare la produttività e semplificare il coordinamento tra utenti, gli elenchi di controllo permettono di gestire attività e promemoria direttamente all’interno delle chat. Disponibili per gli utenti Telegram Premium, tali strumenti possono essere utilizzati in modo collaborativo nei gruppi o individualmente nelle chat private. Grazie ai permessi personalizzabili, è possibile stabilire chi può modificare la lista. Ed anche aggiungere nuovi punti o contrassegnare come completate le attività. In tal modo, Telegram si trasforma in un vero centro operativo per gruppi di lavoro, team creativi o semplicemente per persone che desiderano tenere traccia delle proprie attività. La creazione di una lista è immediata e accessibile. Basta toccare “Elenco” dal menu degli allegati e il gioco è fatto.

Telegram: nuove opzioni per la piattaforma

Accanto a tale funzione, il social introduce anche i post suggeriti. Si tratta di una nuova modalità che consente agli utenti Premium di inviare proposte di contenuto ai canali che seguono. Tale meccanismo è pensato per semplificare e rendere sicure le collaborazioni. Ciò permettendo di inviare messaggi che possono contenere testo, immagini, video e altri contenuti. I canali ricevono i post tramite messaggi diretti e hanno la possibilità di accettare, modificare o rifiutare le proposte. Se accettato, il contenuto può essere pubblicato subito o programmato.

A rendere ancora più interessante tale funzione è la possibilità di offrire una ricompensa in cambio della pubblicazione. Gli utenti possono proporre compensi sotto forma di Toncoin o stelle di Telegram. Quest’ultimi verranno trasferiti al proprietario del canale 24 ore dopo la pubblicazione del contenuto. Salvo eventuali cancellazioni anticipate. Il sistema è progettato per garantire trasparenza e sicurezza. Riducendo così i rischi di truffa e proteggendo la privacy degli utenti coinvolti.