Samsung Galaxy S26, voci su blocco delle vendite pre-lancio

A pochi mesi dalla presentazione della nuova serie di Samsung Galaxy S25, alcuni rumor provenienti dalla filiera produttiva asiatica suggeriscono che Samsung potrebbe aver temporaneamente arrestato i preparativi per l’arrivo del suo successore. Una notizia sorprendente, considerando l’importanza strategica che questo smartphone avrà per il segmento premium dell’azienda.

Queste voci per il momento restano tali, ancora nessuna conferma ufficiale su arresti o problemi con le vendite, ma circolano con insistenza tra i fornitori in Corea del Sud e Cina. Alcune fonti parlano di un possibile ritardo nella definizione finale del design e delle specifiche tecniche, causato in parte dal bilanciamento tra autonomia, performance e il nuovo design più compatto su cui Samsung sta puntando. Altre, invece, ipotizzano che la causa risieda in problemi di compatibilità termica legati al nuovo chip Snapdragon 8 Gen 4, che potrebbe richiedere ottimizzazioni aggiuntive.

Strategie incerte e produzione sotto osservazione, cosa sta accadendo al Galaxy S26 secondo alcune voci online

Un altro elemento che alimenta il sospetto è la mancanza di leak sulle componenti hardware affidabili rispetto ai modelli precedenti. Storicamente, a questo punto dell’anno, le prime immagini semi-ufficiali dei nuovi Galaxy iniziano a trapelare. Ma per l’S26 il silenzio è quasi assoluto, e questo lascia pensare ad una possibile rivisitazione dell’intera strategia di lancio. Samsung, dal canto suo, si sta anche preparando ad un cambio radicale nel marketing con la linea S, ormai sempre più in ombra rispetto alle nuove uscite come quella dei dispositivi pieghevoli. Non è escluso che l’azienda voglia spostare alcune date, ritardando l’uscita del Galaxy S26, per evitare la sovrapposizione con il nuovo Galaxy Z Fold 6.

In assenza di dichiarazioni ufficiali, tutto resta un insieme di ipotesi. Ciò che è certo: se davvero Samsung ha deciso di fare marcia indietro con il Galaxy S26, si tratta di un’azione senza precedenti che potrebbe riscrivere la storia del suo prodotto più iconico.