One UI 8 Beta 3: l’intelligenza artificiale dà nuova vita a Now Brief

Con il terzo aggiornamento beta della One UI 8, Samsung continua a modificare la sua interfaccia su base Android 16, dedicata alla serie Galaxy S25. A prima vista sembrerebbe un semplice update tecnico, con alcune correzioni generiche. Eppure, analizzando più nel dettaglio emergono segnali chiari di evoluzione. A dominare la scena è la rinnovata funzione Now Brief, detta anche OneBrief, la quale sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza d’uso ancora più personalizzata.

One Brief non si limita più ad aggregare notizie e notifiche sparse. Adesso è in grado di ricordare compleanni, suggerire biglietti d’auguri creati con l’AI in diversi stili grafici e segnalare eventi imminenti. Gli utenti possono anche ricevere avvisi provenienti dai dispositivi domotici connessi, oltre a pratici promemoria per il parcheggio dell’auto. È un passo avanti verso un’interfaccia capace di prevedere i bisogni delle persone anziché limitarsi solo a reagire. Purtroppo però l’accesso al programma resta circoscritto a pochi mercati selezionati e l’Italia è esclusa.

One Watch migliora la navigazione con una visualizzazione più ordinata e funzionale

Mentre la One UI 8 migliora l’esperienza sugli smartphone, anche il mondo degli indossabili riceve un aggiornamento degno di nota. Negli Stati Uniti è infatti disponibile la beta di OneUI 8 Watch, rivolta ai nuovi Galaxy Watch7 e WatchUltra. L’obiettivo è quello di rendere l’interazione più semplice e naturale. Entra infatti in scena la nuova visualizzazione ad elenco, ordinata alfabeticamente e con i nomi delle app ben evidenziati.

Grazie all’apprendimento automatico, la schermata delle app propone in cima le applicazioni più usate, velocizzando i tempi e riducendo la confusione. Questo approccio intelligente e pratico migliora la fruibilità quotidiana dei dispositivi, anche per chi non ne ha familiarità. Samsung punta con decisione a un ecosistema integrato, in cui ogni elemento dell’interfaccia, smartphone o orologio, contribuisce a semplificare la vita digitale. Insomma, One UI 8 Watch è la conferma che l’usabilità è diventata una priorità, ancora più della semplice estetica.