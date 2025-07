Nvidia: queste schede grafiche dicono addio per sempre ai driver aggiornati

Una linea di prodotti davvero molto amati per quanto riguarda le schede grafiche prodotte dalla società californiana è stata rappresentata sicuramente delle schede della serie GTX 10 e 9, queste ultime infatti hanno venduto davvero tanto e molti utenti tra l’altro continuano ad utilizzarle ancora oggi dal momento che consentono di giocare con qualche rinuncia a una buona parte dei titoli in commercio, ovviamente senza spingersi oltre l’HD standard.

A quanto pare, però per chi è in possesso di queste schede grafiche direttamente dall’azienda arriva una brutta notizia, la società infatti ha deciso di cessare ufficialmente il supporto software per questi prodotti, ciò nello specifico si traduce nella mancanza di driver aggiornati a partire dal prossimo.

Addio prestabilito

Ovviamente non si tratta di un colpo di fulmine dal momento che tutte le società trascorso un tot di tempo prestabilito smettono di supportare via software i propri prodotti ritenuti ormai troppo in là con gli anni, queste schede grafiche dunque avevano il destino segnato e quel destino è arrivato, a partire dal prossimo update dei driver GeForce infatti le schede in questione non riceveranno più aggiornamenti, bisogna specificare per un dettaglio, le schede appartenenti alla famiglia 16 non saranno interessate da questo blocco, dettaglio importante dal momento che le schede grafiche 1650 e 1660 avevano venduto discretamente bene e dunque sarebbe stato un vero peccato interrompere il supporto così prematuramente.

Si tratta senza dubbio di un addio doloroso, ma per l’appunto prevedibile e che prima o poi sarebbe arrivato, per molti utenti sarà la svolta decisiva per passare magari ad un hardware più aggiornato appartenente alla famiglia RTX, schede che invece godranno di un supporto ancora discretamente lungo e dunque dei driver più aggiornati ancora per diverso tempo, se dunque state cercando una nuova scheda grafica, questo è un buon momento per cambiare e puntare su qualcosa di nuovo, magari di ultima generazione.