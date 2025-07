Triumph Motorcycles svela colori esplosivi: 12 novità che accendono l’interesse

Con il Model Year 2026, Triumph Motorcycles punta su tonalità decise e contemporanee per rinnovare la sua linea. Dodici nuove combinazioni entrano in scena, pronte a esaltare ogni dettaglio di moto iconiche come Street Triple, Tiger 900 e Rocket 3 Storm. La stagione estiva vede arrivare in concessionaria colorazioni come Lava Red Gloss, Kingfisher Blue e l’audace Triumph Performance Yellow. Sulla grintosa Street Triple 765 R, il nero Phantom si carica di tensione grazie agli accenti Diablo Red e al logo “R” in bianco lucido. La versione RS, invece, preferisce una sportività elegante, con base Granite illuminata da tocchi Kingfisher Blue sul cupolino. Un contrasto che promette sguardi e prestazioni al limite. La Rocket 3 GT Storm si veste invece con la sobria Matt Sapphire Black & Satin Granite, mentre la più cattiva R Storm osa con Satin Baja Orange & Matt Sapphire Black. Entrambe rivelano dettagli premium, pensati per dominare strada e scena.

Spirito d’avventura Triumph

La Tiger 900, regina del mondo Adventure, accoglie cromie dal forte impatto visivo. Le versioni GT e GT Pro sfoggiano l’elegante Sapphire Black con dettagli Carnival Red o la più dinamica Snowdonia White & Sapphire Black, ravvivata da note Triumph Performance Yellow. La Rally Pro si spinge oltre, con la nuova livrea standard Snowdonia White & Graphite. In alternativa, un’aggressiva variante Sapphire Black & Triumph Performance Yellow offre ancora più personalità. L’estetica incontra l’esplorazione, in un mix che incita al viaggio. Cosa spinge a scegliere la propria strada se non la moto giusta? La gamma Adventure si prepara a ridefinire l’essenza della partenza.

Le Modern Classics conquistano con nuove tinte vibranti. La Speed 400 si fa notare con la sofisticata Pearl Metallic White & Phantom Black impreziosita da dettagli Royal Gold, oppure si accende con la combinazione Lava Red Gloss & Storm Grey, completata da parafanghi Matt Silver Ice. La Scrambler 400 X punta sullo spirito off-road con una brillante Baja Orange & Aluminium, mentre la Scrambler 1200 X incarna un’anima più sobria con la nuova Matt Khaki Green abbinata a dettagli Phantom Black. Un tributo al passato che guarda dritto al domani con Triumph non resta ferma, ma che rilancia e sorprende.