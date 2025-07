Marshall Middleton II: l’evoluzione del suono portatile

Chi cerca un altoparlante Bluetooth che unisca potenza e qualità può trovare una risposta convincente nel nuovo Marshall Middleton II. L’azienda, celebre per i suoi amplificatori da palco, ha aggiornato il modello originale Middleton presentato due anni fa, portando una ventata di novità. Middleton-II infatti, non è solo un semplice aggiornamento. In quanto con 30 ore di autonomia e una nuova configurazione acustica, promette un vero e proprio salto di qualità. Il cuore del dispositivo è un sistema audio a 360°, basato su due woofer da 30watt e due tweeter da 10watt. Il risultato? Bassi più profondi, suoni più limpidi e performance elevate anche ad alto volume. La musica avvolge l’ambiente senza distorsioni, e la potenza non intacca la portabilità, con 1,8kg di peso, si può comunque trasportare facilmente.

Marshall Middleton II: tecnologia moderna con un’anima vintage

Marshall non ha trascurato neppure la praticità. In soli 20 minuti di ricarica si ottiene energia sufficiente per riprendere l’ascolto, e se lo smartphone si scarica, il Middleton II può funzionare anche da powerbank. La connessione Bluetooth 5.3 e l’ingresso jack da 3,5mm garantiscono una connettività versatile. Anche l’interazione utente è stata rivisitata. Ora una manopola centrale consente di controllare quasi tutte le funzioni con un semplice gesto, rendendo l’utilizzo più intuitivo e immediato.

Il design del Middleton II resta fedele all’identità grafica che ha reso Marshall così iconica. Parliamo infatti di un look vintage, materiali solidi e un’estetica pensata per farsi notare. La certificazione IP67 lo rende resistente a polvere e immersioni accidentali, un vantaggio per chi ama portarlo all’aperto, magari durante una festa in giardino o in piscina. Nonostante l’anima rétro, il Middleton II è tecnologicamente avanzato. Include un microfono per le chiamate in vivavoce, utile sia in casa che in viaggio. È già disponibile in due varianti di colore, nero con dettagli ottone o panna, al prezzo di 299€ sul sito ufficiale di Marshall. Nei prossimi giorni arriverà anche presso i rivenditori fisici e online.

Insomma, con questo modello, Marshall dimostra ancora una volta di saper fondere tradizione e innovazione, offrendo un prodotto capace di soddisfare appassionati di musica ed estetica.