L’offerta Fastweb Mobile: connessione potente, prezzo ridotto

In un mercato affollato da proposte telefoniche, Fastweb Mobile si distingue per la sua combinazione di affidabilità, velocità e trasparenza. A soli 8,95€ al mese, l’operatore propone un pacchetto completo che non potete lasciarvi scappare. Questo comprende 150GB di traffico dati, accesso al 5G nelle zone coperte, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, e ben 100 SMS. La rete utilizzata è quella di Vodafone, riconosciuta come una delle migliori in Italia.

Fastweb tra sostenibilità, formazione e protezione digitale

Il servizio è pensato per chi desidera libertà e connessione costante, senza costi nascosti o vincoli contrattuali. Anche l’attivazione è semplice, si può completare online in pochi minuti, scegliendo tra SIM fisica o eSIM. Per chi dispone di SPID o CIE, l’identificazione è ancora più rapida e sicura. Fastweb include anche il servizio WiFi-Calling, utile per effettuare chiamate quando il segnale mobile non è disponibile, a patto di avere una rete Wi-Fi attiva.

Tra le caratteristiche da evidenziare vi è la possibilità di utilizzare l’offerta anche all’estero. Sono infatti disponibili fino a 14GB al mese in roaming nei paesi dell’UE, ma anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Il costo per eventuali extra è ben definito. Si parla di 5centesimi per ogni SMS aggiuntivo e 6€ per ogni GB oltre soglia. L’intera offerta è studiata per un utilizzo responsabile e corretto, come indicato nelle condizioni d’uso.

La missione dell’azienda non si limita però all’ambito tecnologico. Fastweb promuove anche un modello di sostenibilità concreta. Non a caso la SIM fornita è una EcoSIM, composta al 100% da materiali riciclati. Il suo obiettivo? Diventare carbon neutral entro il 2035, riducendo le emissioni del 90%. Chi sceglie Fastweb Mobile riceve anche l’accesso gratuito alla FastwebDigital Academy, una piattaforma di corsi pensata per formare figure professionali pronte a entrare nel mercato digitale. Ma non è ancora tutto. In tema di sicurezza, l’operatore propone Fastweb Protect. Ovvero un pacchetto gratuito per tre mesi che protegge la navigazione bloccando pubblicità invasive e siti pericolosi. Il servizio, sviluppato con Wallife, include anche una polizza assicurativa contro le frodi digitali.